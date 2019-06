Ue: “L’Italia ha violato le regole”, al via la procedura d’infrazione

Arriva il verdetto della Commissione europea. L’Italia risulta inadempiente rispetto alle regole dell’Unione sul debito non solo per il 2018 ma anche per il 2019 e 2020 – Ora dovranno pronunciarsi i leader europei il 9 luglio

La Commissione europea ha preso le sue responsabilità e ha deciso che l’Italia risulta “inadempiente” rispetto alle regole europee sul debito pubblico non solo per il 2018 ma anche per il 2019 e per il 2020. Quindi, è la conclusione, “è giustificata una procedura d’infrazione”. Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici, rispettivamente vice presidente Ue e commissario europeo per gli Affari economici , fanno scendere il verdetto sull’Italia e gelano il governo Lega-M5S. Per Bruxelles il rallentamento economico “spiega solo in parte l’ampio gap” nel rispetto della regola. Per contro, la “retromarcia” su alcune riforme pro-crescita del passato, come quella delle pensioni, e il deficit proiettato oltre il 3% nel 2020, rappresentano “fattori aggravanti”.

La decisione sull’avvio della procedura d’infrazione, ampiamente anticipata attraverso le missive circolate tra Bruxelles e Roma, segue l’approvazione del Pacchetto di primavera 2019, l’ultimo dell’attuale Commissione. Spetterà poi il 9 luglio al consiglio dei leader europei passare all’applicazione. In questi mesi l’Italia avrà la possibilità di correggere la rotta e assumere una manovra correttiva da 3-4 miliardi almeno. Sarebbe un segnale in grado di sospendere l’applicazione della procedura d’infrazione per disavanzo eccessivo mai sperimentata finora nell’ambito dell’Unione. “La mia porta è aperta”, ha assicurato Moscovici, facendo così capire che c’è un margine di trattativa possibile. “Sta al governo mostrare che la procedura può essere evitata e come farlo”.

In base all’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, l’esecutivo Ue ha esaminato la conformità di questi Paesi con i criteri relativi al disavanzo e al debito previsti. “Nel caso dell’Italia – si legge – l’analisi suggerisce che sul criterio del debito vada considerata non adempiente e che è quindi giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito”.

Per la Commissione l’Italia è vulnerabile a causa proprio dell’alto livello di debito e rappresenta un pericolo per la stabilità del sistema europeo.