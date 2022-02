Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Ucraini in Italia: quanti sono e dove vivono. La Lombardia è la regione più accogliente

In tutto, la comunità ucraina in Italia è composta di circa 236mila persone, per il 75% donne – La regione che ne ospita il numero maggiore è la Lombardia, seguita da Campania ed Emilia Romagna

Le ostilità fra Ucraina e Russia comportano molti rischi per l’economia italiana, ma sono anche fonte di preoccupazione diretta, personale, per moltissime persone che vivono nel nostro Paese. Fra le comunità extra-Ue presenti in Italia, infatti, quella ucraina è una delle più nutrite. Stando ai dati dell’ultimo censimento Istat, che fa riferimento al primo gennaio 2021, si tratta complessivamente di circa 236mila persone, la cui distribuzione di genere non è affatto omogenea, visto che le donne rappresentano oltre il 75% del totale (poco più di 183mila, contro meno di 53mila uomini). La distribuzione regionale della comunità ucraina in Italia La regione italiana che accoglie il maggior numero di cittadini ucraini è la Lombardia, che da sola arriva al 23,2% del totale, poco meno di 55mila persone. Al secondo posto troviamo la Campania, che si ferma poco oltre quota 41mila, pari al 17,4%. Sul terzo gradino della classifica si colloca l’Emilia Romagna con il 14,1%, equivalente a poco più 33mila persone. Completano la top-5 il Lazio e il Veneto, dove vivono rispettivamente il 10,2 e il 7,1% della comunità ucraina in Italia (pari a 24mila e 17mila persone). In sesta posizione c’è la Toscana (4,8%, poco più di 11mila residenti), seguita a breve distanza dal Piemonte (4,4%, circa 10mila persone). Nelle altre regioni italiane, invece, la presenza di cittadini ucraini è molto meno consistente, non raggiungendo le 6mila unità. In fondo alla graduatoria si trovano, prevedibilmente, Basilicata (775 persone), Molise (496) e Valle d’Aosta (300).