Trump firma la legge sugli aiuti: per le Borse tre sollievi

Dopo l’accordo su Brexit e l’avvio delle vaccinazioni di massa, gli aiuti Usa contro la pandemia danno ai mercati un altro motivo di fiducia – La Cina striglia Alibaba (-7,3%) – Sale la tensione Mediaset-Vivendi

All’entusiasmo per il V-day in Europa e al sollievo per l’accordo sulla Brexit si è aggiunta all’alba una terza nota di ottimismo per i mercati, che lascia sperare in un Capodanno con il segno più. Donald Trump ha deciso di firmare la legge sugli aiuti contro la pandemia (900 miliardi di dollari) e di rifinanziare il budget federale, scongiurando la paralisi delle attività di governo. L’ennesimo tweet del presidente uscente, diramato dai suoi campi di golf in Florida, sillaba: “Buone notizie sulla legge anti-pandemia: seguiranno informazioni”. Una comunicazione telegrafica sufficiente a far svanire la minaccia di un colpo di testa.

I mercati, già in ribasso, hanno apprezzato: i future di Wall Street hanno invertito la rotta e ora salgono, seguiti a ruota dalle borse dell’Asia. Sono impostati verso un avvio positivo anche i future delle borse europee.

AVANZA TOKYO NONOSTANTE LA CHIUSURA DEI CONFINI

Salgono i listini di Shanghai e Shenzen (+0,5%); Kospi di Seul +0,5%. Avanza Tokyo (+0,7%) nonostante la chiusura dei confini del Giappone, in allerta dopo l’aumento dei contagi.

In forte ribasso ad Hong Kong il titolo Alibaba (-7,3%), ancora nel mirino delle autorità cinesi che hanno confermato l’intervento delle autorità di controllo contro il colosso di Jack Ma, la cui fortuna in Borsa, nel giro di una settimana, è scesa da 62 a 49 miliardi di dollari. Pan Gongsheng, numero due della Banca centrale, ha detto che la quotazione di Ant group sarà permessa quando la finanziaria di Ma “tornerà ai principi iniziali”, ovvero ad occuparsi di pagamenti mettendo da parte i servizi bancari.

IL VALORE DEI BITCOIN SUPERA I 500 MILIARDI

Grande agitazione sul fronte del Bitcoin, salito nel fine settimana a un nuovo massimo a 28.377 dollari per poi scendere a 26. 457. La criptovaluta in circolazione vale oltre 500 miliardi di dollari.

Il dollaro si indebolisce sulle principali controparti: dollar index in calo per la quarta seduta consecutiva. Euro-dollaro a 1,221 (+0,2%). Poco mosso il cambio euro-sterlina, a 0,900. Nell’intervista rilasciata al Daily Telegraph, Boris Johnson ammette che, sui rapporti tra la City e l’Unione Europea, la Gran Bretagna non ha ottenuto quella libertà di manovra che avrebbe voluto.

Vendite sulle obbligazioni (Treasury Note decennale degli Stati Uniti a 0,94%). Petrolio Brent a 51,2 dollari, in ribasso dello 0,2%. Gli ultimi dati forniti dall’Ufficio Dogane di Pechino segnalano in novembre il raddoppio delle importazioni di greggio dagli Stati Uniti a 3,6 milioni di tonnellate.

IN ARRIVO ANCHE IL VACCINO ASTRA ZENECA

Mauricette (una donna delle pulizie di 78 anni che abita a Sevran presso Parigi), Araceli Rosario Hidalgo (96 anni, ricoverata in una casa di cura di Guadalajara in Castiglia) e la nostra Claudia Alivernini (29anni, infermiera dello Spallanzani di Roma) sono state ieri mattina le pioniere che hanno inaugurato, senza intoppi, il V-Day in Europa, primo atto della riscossa contro il Covid-19. In Italia, al momento, sono arrivate 9.750 dosi. In Francia invece, 19500. In Germania c’è stato un primo carico di 151.125 dosi. Tre altre spedizioni, per un totale di 1,9 milioni, dovrebbero arrivare da oggi al 30 dicembre e nella prima settimana di gennaio

Intanto, da Londra arriva la conferma che domani verrà approvato il vaccino di Astra Zeneca, dai costi più bassi di quello di Pfizer/BiONtech.

A far sperare in un Capodanno all’insegna della ripresa contribuisce l’esito dell’accordo sulla Brexit, anche se gli operatori hanno appena iniziato a digerire il testo (oltre 1.200 pagine, frutto di più di quattro anni di confronto), sicuramente pieno di punti oscuri. L’intesa sembra destinata a favorire un finale d’anno positivo, non fosse che per aver scongiurare il peggio. Il 30 dicembre è fissato il voto del Parlamento britannico, poi toccherà ai 27 dell’Unione Europea.

Superato lo scoglio delle misure antipandemia, la politica Usa è concentrata sul voto del 5 gennaio in Georgia, decisivo per il controllo del Senato.

SÌ ALLA FINANZIARIA ALLA CAMERA

In Italia, la Camera dei deputati ieri ha approvato la finanziaria da 40 miliardi di euro, la più corposa degli ultimi anni. Il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo della legge di Bilancio passa ora al Senato, per il via libera definitivo: il voto dovrebbe arrivare mercoledì 30 dicembre.

HOLLYWOOD SI AFFIDA ALLO STREAMING, BERLUSCONI AGLI AVVOCATI

Sul fronte societario, da notare in Usa l’andamento del botteghino nella campagna natalizia mista di Hollywood: la Warner, a fronte delle chiusure di molti cinema, ha adottato una formula mista, ovvero distribuzione via sala ma anche streaming: Wonder Woman, protagonista la supereroina interpretata dall’israeliana Gal Gadot ha incassato all’esordio 85 milioni di dollari, di cui 16,7 negli Stati Uniti. La pellicola è costata 200 milioni di dollari. In Italia si scalda il confronto tra Mediaset e Vivendi. Il sito Dagospia segnala che Silvio Berlusconi ha affidato allo studio legale di Guido Alpa, “storico tutor” del premier Giuseppe Conte, la predisposizione di una perizia per valutare la probabilità di prevalere nella causa civile contro la società di Vincent Bolloré.