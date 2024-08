Truffe telefoniche, Tim lancia una campagna di informazione per riconoscerle e segnalarle

Le truffe telefoniche, ai danni di Tim e altri operatori, sono in continuo aumento. La campagna mira a proteggere gli utenti da disservizi e addebiti imprevisti

Le truffe telefoniche rappresentano una minaccia crescente, caratterizzata da tentativi ingannevoli di frode attraverso le chiamate. I truffatori, spesso con metodi molto persuasivi, si spacciano per rappresentanti di aziende legittime o servizi familiari, cercando di ottenere informazioni personali o denaro attraverso inganni ben orchestrati.

Per affrontare questa problematica, Tim ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per aiutare i clienti a riconoscere e difendersi da queste truffe. Attraverso uno spot trasmesso sulle principali emittenti radiofoniche nazionali, l’azienda fornisce consigli su come identificare le chiamate fraudolente da persone che si presentano come operatori di Tim senza esserlo, proponendo nuovi contratti. La campagna mira a proteggere gli utenti dai rischi di disservizi, addebiti imprevisti e altre problematiche legate a offerte ingannevoli. Per proteggersi, l’azienda raccomanda di segnalare qualsiasi chiamata sospetta al numero 187 o tramite l’App MyTIM.

La campagna radiofonica, della durata di 20 secondi, sarà supportata da una pianificazione digitale e da informazioni aggiuntive sulle fatture.