Trenitalia, orario invernale: ecco tutte le novità

Più collegamenti, addio alla plastica, tecnologia ticketless e nuova Area Silenzio: sono queste alcune delle novità presentate da Trenitalia per il 2020 – Si parte il 15 dicembre, con un potenziamento nelle località turistiche per le vacanze invernali.

Unire, con l’alta velocità ferroviaria, un Paese che va a due velocità. E’ questa la sfida che Trenitalia lancia presentando gli orari invernali e tutta una serie di novità in arrivo nel 2020: l’obiettivo è di collegare sempre meglio il Sud del Paese (anche se la maggior parte delle novità riguarda il Nord), puntando su intermodalità, sostenibilità e digitalizzazione. Con un occhio, in vista delle imminenti festività natalizie, ai collegamenti con le località sciistiche. Il potenziamento delle mete turistiche, raggiunte dai treni regionali o dai bus FrecciaLink, ha già portato nel 2019 un aumento del 5% dei passeggeri e per questa stagione, dal 21 dicembre al 29 marzo, sono confermati i collegamenti con 9 importanti località turistiche invernali, da Courmayeur a Madonna di Campiglio, dalla Val di Fiemme alla Val Gardena.

PIU’ COLLEGAMENTI

L’orario invernale generale scatta invece il 15 dicembre e prevede una serie di novità, soprattutto al Nord: la flotta di 297 Frecce, 32 Eurocity, 108 Intercity, 8 Euronight e 20 Freccialink viene potenziata con 200 nuove fermate, che nei prossimi mesi collegheranno 280 località in Italia e all’estero. Il Nord, soprattutto: viene potenziata l’alta velocità tra Roma e venezia, con più fermate a Ferrara e Rovigo; le corse tra Roma e Milano (ma questa non è una novità) sono oltre 100 e salgono a 48 quelle tra Milano e Venezia; per andare a Trento e Bolzano da Milano non sarà più obbligatorio cambiare a Verona (il tempo per raggiungere Trento dal capoluogo lombardo scende dunque da 3h30 circa a 2h26). Anche la novità delle corse in tarda serata, per consentire ai viaggiatori di partire dopo cena, allungando il weekend o la giornata lavorativa (como in particolare per chi viaggia per lavoro e in giornata), riguarda inizialmente solo l’asse Torino-Milano-Bologna.

Importanti novità ci sono tuttavia anche per il Sud: confermati i 10 collegamenti Frecciargento Roma-Bari, con l’aggiunta di due corse a settimana che proseguono verso Lecce, con la sola fermata intermedia appunto a Bari. Più velocità e comfort anche sulla linea adriatica, con 14 Frecciarossa al giorno, che da giugno diventeranno 22: i treni dell’asse Milano-Lecce saranno dotati di WiFi Fast e ci impiegheranno in media 30 minuti in meno (Milano-Pescara passa ad esempio a 4h39). Arriva inoltre, ma non c’è ancora una data precisa, il primo collegamento diretto Venezia-Reggio Calabria, senza cambi, con due Frecciargento al giorno.

SOSTENIBILITA‘

Presentando il nuovo orario invernale, Trenitalia ha anche lanciato il primo serio progetto di riduzione della plastica. Proprio nelle settimane in cui si discute della plastic tax, l’azienda del gruppo Fs manda un chiaro segnale: a partire dal 2020 a bordo dei treni non sarà più utilizzata plastica. In un anno si prevedono risparmi di 14,5 milioni di bottigliette d’acqua, di 12 milioni di bicchieri, di 2 milioni di palette. Il tutto sarà sostituito con prodotti in carta o riciclati, per un risparmio di CO2 emessa stimato a partire da febbraio il 600 tonnellate l’anno.

TICKETLESS

Altra grande novità di quella che si presenta sempre di più come la “metropolitana d’Italia” è la possibilità di pagare direttamente con carta di credito o smartphone direttamente sulle macchinette obliteratrici posizionate sui binari. A proposito di metropolitana, funzionerà proprio come già accade nella metro di Milano: poggiando la carta conctacless (o lo smartphone) sul dispositivo nella stazione di partenza e poi nella stazione di arrivo, il sistema calcola e addebita da solo il costo del viaggio, applicando automaticamente la tariffa migliore. Nel senso che se in una settimana quella tratta viene ripetuta più volte, tanto da rendere conveniente ex post una formula tipo abbonamento, sulla carta sarà addebitato direttamente il costo dell’abbonamento. La novità per ora vale solo sui regionali.

10 ANNI ALTA VELOCITA’

A proposito di abbonamenti, per festeggiare i 10 anni dell’alta velocità Trenitalia offre anche il carnet celebrativo. I viaggiatori hanno la possibilità di acquistare un pacchetto da 10 viaggi con uno scontro del 30% e il doppio dei punti CartaFreccia. Viaggiando fra Roma e Milano, ad esempio, il costo del carnet è di 665 euro anzichè di 950 euro, con un risparmio dunque di 285 euro. Fra Milano e Napoli il risparmio sale a 309 euro (721 euro anzichè 1.030).

ESPERIENZA DI VIAGGIO

Importanti novità anche sul fronte della qualità del servizio. La famosa “Area Silenzio”, mai del tutto decollata anche per la maleducazione dei viaggiatori (uso smodato dei telefonini in primis), ma necessaria per garantire – per chi ne ha bisogno – un adeguato livello di comodità e civiltà, sarà ora molto più tutelata e anche potenziata. Saranno nell’Area Silenzio ben 13.000 posti al giorno, il 12% dei posti totali venduti, e il servizio sarà migliorato con la fornitura di auricolari gratis, doppio drink di benvenuto, sleeping mask per chi vuole persino dormire, e una libreria a disposizione a bordo, per chi preferisce leggere e ha dimenticato il libro a casa. La stessa assistenza clienti viene potenziata: da gennaio 2020 viene testato il servizio real time tramite WhatsApp, attivo 7 giorni su 7.