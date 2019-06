Trenitalia, ecco l’orario estivo: più corse e integrazione con i bus

L’orario estivo che entrerà in vigore dal 9 giugno – Più corse da e verso le principali città, potenziati i collegamenti con Salento, Rimini, Pompei e località di mare e montagna, biglietto unico per bus e treno

Trenitalia rafforza il servizio in vista dell’estate e dell’enorme afflusso che da sempre contraddistingue le mete turistiche italiane. Dalla montagna al mare, passando per le città d’arte l’orario estivo dei treni sarà intensificato con 437 convogli (289 Frecce, 108 InterCity, 36 FrecciaLink, 32 EuroCity, 8 Euronight) e 190 nuove fermate che connetteranno più 240 stazioni. In alcune località, al treno sarà anche abbinato il servizio su gomma. Il turista potrà dunque scendere alla propria stazione e salire direttamente su un bus che lo poterà alla destinazione desiderata, spostandosi in maniera più facile e soprattutto con un unico biglietto.

L’orario estivo entrerà in vigore domenica 9 giugno e proseguirà fino al prossimo 15 settembre.

ROMA-MILANO

L’orario estivo riguarderà anche le grandi città con 32 nuove fermate negli hub di Milano, Medio-Padana e Napoli; 104 Frecciarossa (56 senza fermate intermedie) tra Roma e Milano, che collegheranno le due città dalle 5.00 del mattino alla mezzanotte.

COSTA ADRIATICA

In vista dell’estate sono state intensificati anche i collegamenti con la costa adriatica, soprattutto nei weekend con due Frecciarossa in più Milano – Ancona e due nuovi Frecciargento Bolzano – Ancona. Le quattro Frecce si aggiungono ai sei Frecciarossa, 16 Frecciargento e 20 Frecciabianca: totale 46.

Per tutta l’estate, previste inoltre, sei fermate Frecciarossa in più a Riccione, di cui quattro nel fine settimana. In particolare tra Milano e Riccione il viaggio si riduce a due ore e nove minuti, tra Milano e Ancona a tre ore e due minuti e tra Milano e Bari a sei ore e 45 minuti, tra Bolzano e Ancona in quattro ore e 40 minuti. Da Torino a Rimini bastano tre ore e 18 minuti e da Torino a Ancona quattro ore e 13 minuti.

DA E VERSO VENEZIA

48 corse collegheranno Milano e Venezia dalle 6.15 del mattino e ultimo arrivo previsto a Venezia Santa Lucia alle 23.13. Confermati anche i due collegamenti Frecciarossa sulla rotta Genova – Milano – Venezia.

Sei Frecce connettono Fiumicino Aeroporto a Venezia, Padova, Bologna, Firenze, Genova, La Spezia, Pisa e Roma; quattro Frecciarossa arrivano a Trieste Airport.

DA E PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO

Oltre alle frecce che connettono il Leonardo Da Vinci a Venezia, Trenitalia ha messo a disposizione due Frecciargento da e verso il Ponente Ligure (Genova e La Spezia) e la Toscana (Pisa e Firenze).

Per potenziare la connessione del sistema aeroportuale italiano con quello alta velocità, quattro Frecciarossa della rotta Torino Trieste fermano nella stazione di Trieste Airport, portando a 10 le fermate Frecce giornaliere nello scalo aeroportuale triestino.

I COLLEGAMENTI VERSO IL SUD

Previsti Frecciarossa nel Cilento con fermate a Agropoli, Vallo della Lucania, Centola/Palinuro/Marina di Camerota, Pisciotta/Palinuro e Sapri.

Sei corse connettono Roma e il resto d’Italia a Calabria e Sicilia (treno+nave Blu Jet); nuove fermate a Maratea. Nel dettaglio, il nuovo Frecciargento previsto nel periodo estivo parte sabato e domenica da Roma Termini alle 6.25 e arriva a Reggio Calabria Centrale alle 12.40. Il Frecciargento verso Nord parte da Reggio Calabria Centrale alle 16.00 e arriva a Roma alle 21.55, garantendo così il proseguimento dei viaggi verso Nord.

Le Frecce Reggio Calabria – Roma sono in connessione anche con la Sicilia grazie ai collegamenti Blu Jet, la società di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che svolge il servizio di traghettamento con navi veloci tra Villa San Giovanni e Messina. Roma e Messina sono collegate in cinque ore e 12 minuti con la soluzione Freccia più nave.

Confermati i 10 collegamenti Frecciargento tra Roma e Bari (tutti i giorni tranne il sabato da Roma, tutti tranne la domenica da Bari).

GLI INTERCITY E LE ROTTE INTERNAZIONALI

Previsti 108 collegamenti al giorno InterCity (88) e InterCity Notte (20), che raggiungono più di 200 città e mete turistiche d’Italia.

Confermati i 48 collegamenti giornalieri con Francia, Svizzera, Germania e Austria. In questo contesto gli EuroCity partiranno da Milano per Zurigo, Basilea, Ginevra e Lucerna in Svizzera e fino a Francoforte in Germania; da Venezia a Zurigo e Ginevra. Previsti inoltre treni EuroNight che uniscono l’Italia a Vienna, Salisburgo e Monaco. Confermato anche il network Thello sulla rotta Venezia – Milano – Digione – Parigi in treno notte e sulla Milano – Genova – Nizza – Marsiglia con treni diurni.

FRECCIALINK: TRENO + BUS

Sono 52 le nuove fermate FRECCIALink per raggiungere città d’arte, località di mare o di montagna con il servizio integrato treno+bus di Trenitalia. I turisti avranno la possibilità di arrivare a destinazione con un unico biglietto.

Nel dettaglio, il FRECCIALink arriva:

a Pompei e Sorrento (quattro corse sabato e domenica da/per Napoli Centrale in connessione con i Frecciarossa da/per Roma, Bologna, Milano),

(quattro corse sabato e domenica da/per Napoli Centrale in connessione con i Frecciarossa da/per Roma, Bologna, Milano), a Santa Maria di Leuca, Torre San Giovanni/Marina di Ugento, Otranto (due corse sabato e domenica da/per Lecce in connessione con i Frecciargento da/per Roma),

(due corse sabato e domenica da/per Lecce in connessione con i Frecciargento da/per Roma), a Gallipoli (quattro corse sabato e domenica per Lecce in connessione con i Frecciargento da/per Roma),

(quattro corse sabato e domenica per Lecce in connessione con i Frecciargento da/per Roma), a Piombino e Cecina (quattro corse al giorno venerdì, sabato e domenica in connessione con Frecciargento da/per Bologna, Milano e Venezia).

Per quanto riguarda la montagna, il servizio FRECCIALink partirà il 29 giugno e si concluderà il 1°settembre collegando:

Cortina d’Ampezzo (due corse, fermate a Tai di Cadore e San Vito di Cadore),

(due corse, fermate a Tai di Cadore e San Vito di Cadore), Madonna di Campiglio (due corse, con fermata a Pinzolo), Val Gardena (due corse, con fermate a Selva di Val Gardena, Santa Cristina, Ortisei)

(due corse, con fermata a Pinzolo), Val Gardena (due corse, con fermate a Selva di Val Gardena, Santa Cristina, Ortisei) Val di Fassa (due corse con fermate a Canazei, Vigo di Fassa, Moena).

Confermati i collegamenti con Siena, Perugia, Assisi, Matera, Potenza, Cosenza e Catanzaro.