Trenitalia, dal 12 dicembre torna l’orario invernale: le novità

Da domenica 12 comincia l’orario invernale 2021-2022 di Trenitalia. In campo oltre 230 Frecce per collegare le grandi città. Con particolare attenzione alle mete turistiche invernali. Ecco cosa cambia

Da domenica 12 dicembre comincia l’orario invernale 2021-2022 di Trenitalia, Gruppo FS Italiane. In campo oltre 230 Frecce per collegare le grandi città, ma anche 94 Intercity e 24 Intercity Notte per le medie località e i capoluoghi di provincia provincia e nuove destinazioni per i 6.800 treni al giorno del Regionale. Complessivamente saranno oltre 7mila i treni al giorno di Trenitalia per muoversi su tutto il territorio nazionale e fuori, con particolare attenzione ai viaggi legati alle prossime festività natalizie.

Sono molte le novità dell’orario invernale proposte dalla società guidata da Luigi Corradi: più di 230 le Frecce al giorno con quattro Frecciarossa no-stop Milano-Roma e un Frecciargento Roma-Genova in meno di 4 ore. Sarà possibile spostarsi tra Aosta e Torino senza cambio in meno di due ore. Aumentano e migliorano i collegamenti verso il Sud e le soluzioni dirette e integrate treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutto il Paese. Migliorano e aumentano i collegamenti con Frecciarossa e Frecciargento da e per Puglia e Calabria con connessioni ottimizzate per raggiungere la Sicilia.





Inoltre, da sabato 18 dicembre, anche per biglietti in tariffa Economy e Supereconomy sarà possibile ottenere il rimborso al 90% fino a due giorni prima della partenza, aggiungendo l’opzione rimborso in fase di acquisto.

I collegamenti e le iniziative del nuovo orario intendono innanzitutto favorire gli spostamenti quotidiani in treno in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, ma soprattutto consolidare la ripartenza del turismo durante le festività natalizie e tutto il prossimo inverno.

“L’orario invernale è un nuovo inizio – ha dichiarato Luigi Corradi – perché inizia un nuovo viaggio, stiamo cercando sempre di più di fare qualcosa di nuovo, vogliamo essere più vicini possibile a chi prende il treno per organizzare un servizio diverso con i vari servizi più integrati tra loro, all’insegna dell’intermodalità”.

Infine, il Frecciarossa collegherà Milano e Torino a Parigi entro la fine dell’anno. Lo ha detto sempre Luigi Corradi sottolineando come “un sogno diventerà realtà e stiamo lavorando per portare il Frecciarossa 1000 anche in Spagna entro la fine del 2022”.