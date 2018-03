Trasporti, sciopero generale 8 marzo: disagi e caos in tutta Italia

Treni, aerei, autobus e metropolitane: sarà un giovedì nero per i trasporti. Ecco la mappa degli scioperi, le fasce garantite per i trasporti locali e i piani straordinari di Trenitalia, Italo e Alitalia per attenuare i disagi – Problemi e caos in tutte le principali città italiane

Disagi e problemi in vista per giovedì 8 marzo a causa dello sciopero generale indetto dall’Assemblea dell’Unione Sindacale di Base (Usb). I trasporti pubblici andranno in tilt, probabili ritardi e disagi anche per trasporto aereo e ferroviario.

Lo sciopero interesserà le principali città italiane: da Milano a Roma, da Torino a Napoli. Analizziamo nel dettaglio le situazioni delle singole città:

Roma – Nella capitale i dipendenti Atac e Roma Tpl si fermeranno dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizi. Non garantito il servizio di bus, filobus, tram, metro, ferrovie locali praticamente per tutta la giornata. A rischio anche la circolazione dei bus notturni fra il 7 e l’8 marzo. Fermi anche i bus extraurbani e regionali di Cotral. I treni regionali circoleranno solamente nelle fasce di garanzia (6-9 e 18-21). Garantito comunque il collegamento fra la stazione di Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino: il servizio Leonardo Express potrebbe essere sostituito, in caso di necessità, da bus.

Milano – I disagi ovviamente interesseranno i mezzi Atm: circolazione a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Coinvolti sia i mezzi di superficie che le quattro linee metropolitane. Problemi in vista anche per i pendolari delle ferrovie: “Usb, insieme a Usi e Cobas hanno proclamato uno sciopero da mezzanotte alle ore 21 dell’8 marzo”, ha spiegato Trenord. Anche qui, come a Roma, i treni rispetteranno solamente le fasce di garanzia. Fermi anche i taxi dalle 8 alle 22.

Torino – La società GTT, che gestisce il trasporto pubblico locale, ha istituito due fasce di garanzia per bus e metro: 6-9 e 12-15. Diversi gli orari per le linee extraurbane: da inizio servizio alle 8 di mattina e dalle 14:30 alle 17.30. Molto probabilmente la giunta Appendino comunicherà la revoca del blocco del traffico che impediva la circolazione ai mezzi diesel Euro3 ed Euro4.

Napoli – Nel capoluogo campano il servizio bus sarà disponibile dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Variabili invece gli orari di metro e funicolari.

Aerei e Treni – Lo sciopero di giovedì coinvolgerà anche i dipendenti di Trenitalia e Italo, che hanno pubblicato sui rispettivi siti una lista di treni garantiti. Ecco i link utili per controllare quali saranno le tratte interessate da probabili ritardi e disagi:

Trenitalia ha pubblicato una dettagliata lista dei treni nazionali e regionali coinvolti dallo sciopero che partirà a mezzanotte del 7 marzo e terminerà alle 21 dell’8 marzo.

Anche Italo si è mobilitata per far fronte ai possibili disagi, pubblicando la lista dei 70 treni garantiti durante la giornata di sciopero.

Allo sciopero hanno aderito anche alcune sigle sindacali dei controllori di volo, che hanno indetto uno sciopero a livello nazionale dalle 13 alle 17, ed uno a livello locale solamente a Roma Fiumicino dalle 10 alle 18. La compagnia è stata costretta a cancellare oltre 50 voli previsti per giovedì 8 marzo: ecco la lista.

Alitalia ha comunque predisposto un piano straordinario per limitare gli effetti dello sciopero.