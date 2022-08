Transizione ecologica, da Cdp 100 milioni per infrastrutture sostenibili in Africa

L’iniziativa mira a dare slancio agli investimenti nelle rinnovabili in Africa, creare nuovi posti di lavoro e contrastare i cambiamenti climatici

Investire nelle energie rinnovabili, realizzare progetti per l’efficienza energetica e costruire infrastrutture sostenibili in Africa. Sono le finalità del prestito da 100 milioni di euro concesso da Cassa Depositi e Prestiti a favore di Africa Finance Corporation (AFC), come spiega una nota, una delle principali banche multilaterali di sviluppo operanti nel continente, nel cui capitale sociale figurano oltre 30 Stati, nonché primarie istituzioni finanziarie africane.

Nel dettaglio, le risorse hanno lo scopo di modernizzare e rendere più efficienti le infrastrutture nel continente al fine di facilitarne la competitività industriale, creare nuovi posti di lavoro e contrastare i cambiamenti climatici. Perché l’Africa, sebbene contribuisca solo per il 4% circa alle emissioni complessive di gas serra, è il continente più esposto agli effetti negativi del riscaldamento globale.

Antonella Baldino, Chief Cdp International Cooperation and Development Finance, ha dichiarato: “Costruire solide partnership con istituzioni internazionali di rilievo come l’Africa Finance Corporation rientra nella nostra strategia per aumentare la finanza d’impatto e accelerare la transizione ecologica nei Paesi in via di sviluppo”.

“L’accesso ai finanziamenti di istituzioni come Cdp – ha affermato Samaila Zubairu, presidente e ceo di AFC -, ci aiuta a rafforzare il nostro impegno a investire in progetti che combattono contemporaneamente i cambiamenti climatici e sviluppano le infrastrutture critiche necessarie per la crescita economica dell’Africa, offrendo al contempo rendimenti per gli investitori affidabili e competitivi”.