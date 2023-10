Tpl, Gibelli (Asstra): “Ferrovie regionali: fattore di sviluppo dell’intero sistema di mobilità italiano”

Il presidente di Asstra Andrea Gibelli è intervenuto all’edizione 2023 di Expo Ferroviaria a Milano, la fiera italiana delle tecnologie, dei prodotti e dei sistemi dedicati al settore ferroviario

“Non è facile prevedere come saranno le nostre città nel futuro perché la tecnologia procede in modo non lineare, ma già oggi assistiamo alla nascita e alla crescita di comunità di lavoro temporanee attive sui treni regionali che diventano una postazione di lavoro in smart e co-working, con cambiamenti epocali di categorie tradizionali come il tempo lavorato e il tempo libero, neppure ipotizzabili solo qualche anno fa”. Lo ha dichiarato Andrea Gibelli, presidente di Asstra (associazione trasporti), in occasione del Forum “La retta via: il trasporto ferroviario regionale per la mobilità del futuro” presso l’Expo Ferroviaria – l’esposizione internazionale biennale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari – alla Fiera di Milano Rho.

Una maggiore conciliazione viaggio-lavoro

“Se poi parliamo di energia stiamo assistendo alla rivoluzione delle stazioni che da ‘non luoghi’ stanno cambiando profondamente diventando isole energetiche nella e per la città”, ha proseguito Gibelli ponendo l’enfasi sulla necessità di una maggiore conciliazione tra lavoro e viaggio. “Perché poter contare su piattaforme tecnologiche che ci dicano per esempio quante persone ci sono a bordo su un mezzo diventa rilevante per scegliere i mezzi di trasporto più convenienti, secondo un concetto di intermobilità”. E ancora: “Oggi i bisogni e gli stili di consumo dei servizi di trasporto stanno profondamente cambiando: in Lombardia, ad esempio, il traffico pendolare è del 36%, il 40% è per il tempo libero e il 21% dei passeggeri ha più di 64 anni, l’accessibilità diventa quindi un elemento abilitante di nuovi fattori di mercato”.

Il primo treno a idrogeno italiano

“L’integrazione tra reti di sistemi, competenze e filiere tecnologiche sostenuta da Asstra per interpretare proattivamente la transizione ecologica inizia dare primi concreti risultati, come testimoniano la presentazione del treno a idrogeno di Fnm e l’avanzato stato dei progetti per i treni a batteria delle Ferrovie Appulo Lucane”. Si tratta del primo treno a zero emissioni per l’Italia progettato per la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo, gestita da Ferrovienord e Trenord, in sostituzione degli attuali treni diesel e rappresenta un ulteriore passo verso la decarbonizzazione del nostro Paese.