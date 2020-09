Torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 con Global Thinking Foundation

Torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 promosso da AsviS, con la partecipazione di GLT Foundation – Dal 22 settembre all’8 ottobre oltre 300 eventi in tutto il Paese e in rete – Con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica

Arriva la quarta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, con la partecipazione di Global Thinking Foundation. A partire dal 22 settembre fino all’8 ottobre, online, in tutta Italia si terranno iniziative ed eventi che hanno l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, imprese, nonché associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

In programma ci sono oltre 300 eventi tra convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, presentazione di libri, documentati ed eventi sportivi che coinvolgeranno anche le sedi diplomatiche italiane e gli istituti di cultura all’estero, per diffondere un cambiamento culturale e politico che permetta al nostro Paese di attuare i 17 punti cardine dell’Agenda 2030, per ridurre l’impatto ambientale.

GLT Foundation, è tra le fondazioni più attive nell’organizzazione di eventi pubblici e di progetti di utilità sociale nel panorama nazionale e internazionale. Le iniziative promosse dalla fondazione sono legate alla qualità dell’educazione finanziaria, all’uguaglianza di genere e alla prevenzione della violenza e dell’abuso economico, nonché alla promozione di un lavoro dignitoso e di una crescita ecosostenibile.

In virtù di questo, mercoledì 23 settembre alle ore 12.00 verrà presentato il “Rapporto GLT 2020: prevenire la violenza economica si può!Uguaglianza di genere, formazione e benessere finanziario”, in cui verranno illustrati gli esiti con impatto sociale delle rivelazioni effettuate sulle scuole, con il progetto #ScuolaACasa, realizzato con Redooc.com, ma anche sulla community di Powderly, nel periodo post Covid.

Inoltre, il 23 settembre alle ore 15.00, Claudia Segre porterà all’attenzione della platea l’esperienza di GLT Foundation sull’importanza dell’educazione finanziaria nella lotta contro la povertà giovanile.

In realtà, il Festival era previsto per maggio-giugno, ma a causa della crisi epidemiologica è stato riprogrammato e rimodulato alla luce delle nuove riflessioni che la crisi ha portato sul nostro modo di vedere, ma soprattutto di pensare il futuro. Un’occasione per ridisegnare le politiche per la ripresa del Paese in un’ottica di sviluppo sostenibile.

E nel rispetto delle misure adottare per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il festival 2020 si rinnova nel formato e nei contenuti. Per 17 giorni verranno trattati argomenti di forte rilevanza e attualità, che coinvolgeranno privati, imprese e istituzioni, in eventi sia in presenza che online, a livello internazionale, per condividere le migliori pratiche per capire come fronteggiare la sfida pandemica a cui tutto il mondo deve rispondere.

Bisogna pensare in modo sostenibile e agire con responsabilità. E la sostenibilità è ambientale, sociale ed economica. Nessuna può esistere senza le altre, dobbiamo riflettere attentamente sul futuro che vogliamo per noi e per le nuove generazioni.