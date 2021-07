Tinexta fa shopping in Francia: boom in Borsa

Prosegue la strategia di internazionalizzazione della società guidata da Andrea Chevallard e presieduta da Enrico Salza che ha acquistato il 60% della francese CertEurope, prima Certification Authority di Francia

Nuovo colpo d’ala di Tinexta sulla via dell’internazionalizzazione. La società leader nei servizi di cybersecurity, digital trust, consulenza informatica e certificazione guidata da Andrea Chevallard e presieduta Enrico Salza ha acquistato per 43,8 milioni di euro il 60% di CertEurope, prima Certification Authority transalpina. L’accordo prevede che entro 18 mesi Tinexta, che capitalizza 1,5 miliardi di euro e che oggi guadagna il 5,57% in Borsa, salga al 100 del capitale della società francese.

Con l’acquisizione di CertEurope, Tinexta compie il suo terzo passo all’estero e consolida la strategia volta a crescere sempre di più anche sui mercati stranieri. Già nel 2018 la società aveva acquistato il 51% di un’azienda spagnola, Camerfirma, mentre due anni fa aveva acquisito il 16,7% della società tedesca Authada, provider di identità digitale d’avanguardia, nella quale conta di rilevare il pacchetto di maggioranza entro l’anno prossimo. Del resto l’obiettivo di crescere in Italia e all’estero nella cibersecurity e nei servizi di identità digitale ( posta elettronica certificata, firma digitale, fatturazione elettronica) non è una novità per Tinexta, che punta a diventare uno dei primi player europei.

“Il nuovo accordo – ha commentato Chevallard – ci garantisce sinergie industriali e una piattaforma commerciale importante” e non per caso la Borsa sta premiando l’operazione.