TimVision presenta il palinsesto. “Sul Calcio nessun piano B”

Nonostante il provvedimento aperto dall’Antitrust, Tim fa sapere che “non ci sono cambiamenti di piano in programma” – Intanto, Timvision presenta il palinsesto 2021-2022

Sul calcio, Tim non ha piani alternativi all’alleanza con Dazn e conferma la strategia già annunciata, nonostante l’accordo sia finito sotto la lente dell’Antitrust, che indaga su una possibile violazione delle norme sulla concorrenza. “Non si parla mai con un procedimento aperto, per rispetto dell’Autorità che sta esaminando le nostre deduzioni a quello che ci hanno raccomandato – ha detto Carlo Nardello, chief strategy, business development & transformation officer di Tim durante la presentazione del palinsesto 2021/2022 di TimVision – Non abbiamo adesso alcun cambiamento di piano in programma: il piano che abbiamo ora rimane confermato”.

L’indagine dell’Antitrust riguarda l’intesa fra Tim e Dazn sui diritti Tv del campionato di calcio di Serie A e arriva in questi giorni a un punto cruciale. L’Autorità potrebbe decidere di imporre misure cautelari, ad esempio imponendo che Dazn sia disponibile anche su altre piattaforme oltre a Timvision.

Proprio quest’ultima società del gruppo Tim ha presentato oggi il palinsesto 2021/2022, che prevede la distribuzione online di film, serie tv e altri programmi d’intrattenimento. “Il nostro posizionamento parte dall’offerta di TimVision, che è l’unico operatore Ott che in unico pacchetto offre contenuti che vanno dal cinema, alle serie tv, per bambini, intrattenimento e lo sport e questa è una caratteristica che abbiamo solo noi in Italia”, ha spiegato Antonella Dominici, responsabile TimVision ed entertainment products, sottolineando che “i produttori di contenuti sono globali, hanno una scala che non è paragonabile alla capacità locale di produrre contenuti”.

TimVision punta quindi a “semplificare l’accesso a contenuti che vengono prodotti su scala globale in un modo semplice, che arrivi e aiuti il cliente con una user experience che sia la più semplice e completa possibile – ha aggiunto Dominici – Puntiamo sulla completezza, sulla semplicità e su un’offerta che dovrebbe fare sentire il cliente pronto per approfittare non solo delle offerte commerciali ma di tutti i contenuti nuovi che vengono immessi sul mercato”.