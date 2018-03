Tim, Scott Jovane nuovo chief commercial officer

Avrà la responsabilità di sviluppare la strategia commerciale dell’azienda riguardante tutta l’offerta Consumer/Small Enterprise, Business/Top Clients e Multimedia Entertainment, con l’obiettivo di accelerare la convergenza tra contenuti e piattaforme di distribuzione

Da metà aprile Pietro Scott Jovane sarà il nuovo chief commercial officer di Telecom Italia. Lo comunica la società, aggiungendo che Scott Jovane opererà a diretto riporto dell’amministratore delegato, Amos Genish, e avrà la responsabilità di sviluppare la strategia commerciale dell’azienda riguardante tutta l’offerta Consumer/Small Enterprise, Business/Top Clients e Multimedia Entertainment, con l’obiettivo di accelerare la convergenza tra contenuti e piattaforme di distribuzione. A Pietro Scott Jovane faranno inoltre riferimento le attività relative al posizionamento e allo sviluppo del brand.

Precedentemente, ricorda la nota, Scott Jovane ha maturato esperienza in ambito media, tecnologia e e-commerce ricoprendo, tra gli altri, il ruolo di group controller in Seat Pagine Gialle, ceo di Microsoft Italia, ceo di Rcs Mediagroup, e più recentemente ceo in ePRICE.