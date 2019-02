Tim: scorporo rete non è nel piano

Nel piano che l’ad Gubitosi presenterà giovedì non si parla di scorporo della rete, ma c’è comunque un’apertura alla collaborazione con Open Fiber

Dopo aver guadagnato il 9,5% in tre sedute, Tim rallenta a Piazza Affari, zavorrato dalle prese di beneficio. Il titolo della compagnia perde a metà mattina l’1,5%, a 0,528 euro.

A innescare il rally dei giorni scorsi era stata la decisione della Cdp di aumentare la propria quota nel capitale di Tim, ferma da aprile 2018 al 4,93%, puntando informalmente a raggiungere il 10%. Martedì sera è arrivata la conferma che la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti è arrivata al 5,03%. Adesso Cdp aspetta di conoscere i dettagli del piano che il nuovo ad Luigi Gubitosi presenterà giovedì in Cda per decidere se incrementare ancora la quota (oggi è previsto un pre-consiglio, mentre la presentazione dei conti sarà venerdì, con conference call dell’ad alle 14).

La questione che più interessa gli investitori è naturalmente l’ipotesi di una rete unica che integri le infrastrutture di Telecom e Open Fiber, società controllata al 50% da Enel e al 50% proprio da Cdp.

Secondo alcune indiscrezioni, nel nuovo piano di Tim non si parla della possibilità di scorporare la rete, ma il documento contiene un’apertura alla collaborazione con Open Fiber, che, secondo gli analisti di Equita, “potrebbe essere il primo passo verso la convergenza auspicata dal governo e anche dal mercato”.

Un’eventuale intesa potrebbe essere siglata solo dopo l’assemblea del 29 marzo, che permetterà di valutare la solidità della governance. Su questo fronte, si ipotizza un ruolo di bilanciamento da parte di Cdp: il nuovo board potrebbe avere sette rappresentanti espressione di Vivendi, tre di Cassa Depositi e Prestiti e cinque del mercato.

“Questo però – commenta Equita – presupporrebbe una nuova riorganizzazione del consiglio attuale e un accordo tra tutti gli azionisti di non presentare liste di maggioranza. Non vediamo facilmente percorribile questa strada, ma ci sembra di cogliere la volontà delle parti (o almeno di alcune di esse) di trovare una governance più stabile. Questa sarebbe di aiuto al management per l’esecuzione del piano, anche se ridurrebbe l’appeal speculativo in vista dell’assemblea”.

AGGIORNAMENTO

Con il passare delle ore il titolo Telecom ha recuperato, passando in territorio positivo: alle 14 segna +0,2%, a 0,53 euro.