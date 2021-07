Tim scommette sul calcio in tv, più ricavi ma margini in calo

Nel primo semestre del 2021 I ricavi del gruppo Tim tornano a crescere ma la redditività cala – La società guidata da Gubitosi punta molto sul calcio in Timvision sulla base degli accordi con Dazn e Mediaset Infinity anche se i frutti nel bilancio si vedranno solo l’anno venturo

Sulla base degli accordi con Dazn e Mediaset Infinity, Tim lancia una nuova offerta di Timvision con il meglio del calcio nazionale e internazionale e apre una nuova linea di business, ma sul bilancio i frutti in termini di maggiori ricavi e maggiori profitti si vedranno l’anno prossimo mentre ora bisogna spesare gli investimenti. E’ in questa chiave che va letta la trimestrale e l’intero primo semestre del 2021 che il cda della compagnia telefonica ha approvato ieri sera.

Nei primi sei mesi dell’anno i ricavi del gruppo sono tornati a crescere – segnala una nota ufficiale della società -raggiungendo i 7,6 miliardi di euro (+0,5% YoY e +1% nel secondo trimestre) e così anche i ricavi da linea fissa domestica (+1,5% YoY). In crescita anche il Brasile, fonte primaria di ricavi e profitti per la compagnia telefonica presieduta da Salvatore Rossi e guidata da Luigi Gubitosi: +6,6% YoY dei ricavi nel semestre e +10,5% nel secondo trimestre.

Scende però la redditività con un calo del 3,7% YoY dell’Ebitda organico che si attesta su 3,2 miliardi nel semestre (su cui pesano anche il deconsolidamento di Inwit e poste non ricorrenti) mentre la generazione di cassa è in linea con gli obiettivi del piano. Il risultato netto nel secondo trimestre del 2021 ammonta a 0,1 miliardi di euro e a 0,2 miliardi nel semestre “escludendo l’impatto delle partite non ricorrenti.

Resta aperto il dossier sulla rete unica, su cui il Governo si dichiara neutrale, e che dipenderà perciò dal confronto tra Tim e i nuovi vertici della Cassa depositi e prestiti guidata da Dario Scannapieco che è presente sia in Tim che in Open Fiber e dovrà pertanto decidere in proposito.