Tim riacquista prestiti in scadenza nel 2024 per 600 milioni

L’operazione fa seguito alla chiusura dell’emissione senior non garantita a tasso fisso da 750 milioni. Una volta riacquistati, i prestiti saranno cancellati

Tim completa l’offerta di riacquisto per bond da 600 milioni. Il gruppo guidato da Pietro Labriola riacquisterà per cassa una porzione di due emissioni obbligazionarie con scadenza in gennaio e nell’aprile del 2024. L’operazione fa seguito alla chiusura dell’emissione senior non garantita a tasso fisso da 750 milioni di euro offerto agli investitori istituzionali lo scorso 12 luglio.

I titoli oggetto del riacquisto appartengono all’emissione da 750 milioni di euro al 3,625% fisso con scadenza il 19 gennaio 2024 e a quella da 1,25 miliardi al 4% fisso con scadenza l’11 aprile 2024. Una volta riacquistati, i titoli saranno cancellati, mentre rimarranno in circolazione rispettivamente titoli per 450 e 949,98 milioni di euro.

La tabella che segue illustra i prestiti oggetto del riacquisto, l’ammontare accettato per l’acquisto da parte di TIM, il prezzo di acquisto dei prestiti e l’importo complessivo in linea capitale dei prestiti che rimarrà in circolazione.