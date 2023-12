Tim proroga la trattativa con Kkr su Sparkle e avvia il cantiere per il rinnovo del Cda. Voci di uscita di Vivendi

Il Cda di Tim prolunga a fine gennaio 2024 la trattativa con il fondo Kkr. Avviata la revisione del regolamento per la presentazione delle liste in vista dell’assemblea del 24 aprile. Salvatore Rossi lascia, Labriola pronto a restare. Vivendi in azione

Il Cda di Tim ha deciso all’unanimità di estendere a fine gennaio 2024 i tempi per la trattativa su Sparkle, la società dei cavi internazionali di Tim, destinata poi a finire sotto il controllo del ministero dell’Economia. Tim ha inoltre comunicato che il 7 marzo l’Ad Pietro Labriola presenterà il nuovo piano strategico.

La riunione del Cda è servita anche ad aprire il cantiere per il rinnovo del consiglio d’amministrazione con la revisione del regolamento per la presentazione della lista dei candidati da parte del board. I consiglieri hanno avviato le discussioni preliminari e nel corso della riunione il presidente Salvatore Rossi ha ufficializzato l’indisponibilità al rinnovo del mandato mentre Pietro Labriola ha confermato che è pronto a proseguire: «Mi sento moralmente responsabile di portare l’azienda avanti» ha detto il manager a margine di un incontro al Mimit nel corso del quale Tim ha presentato il primo microchip interamente italiano per la cibersecurity.

Tim: avviata la revisione del regolamento per il rinnovo del Cda

A gennaio il consiglio deve approvare il nuovo regolamento e scegliere il responsabile della procedura per la lista del board, che va presentata per l’assemblea prevista per il 24 aprile. Vivendi, primo azionista di Tim, si è detto pronto a presentare ricorso in Tribunale per invalidare la delibera con cui il board ha approvato la vendita della rete Tim a Kkr, ministero dell’Economia e F2i. Secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera potrebbe farlo anche oggi, venerdì 15 dicembre. Giovedì Bloomberg ha parlato di contatti tra il gruppo francese e gli advisor per esplorare l’opzione di vendita, in seguito alla riorganizzazione delle attività varata mercoledì dal board di Vivendi per valorizzare, spacchettandoli, gli asset di Havas, Canal+ e Lagardère. La prospettiva ha spinto in Borsa i titoli Tim, in rialzo del 5,4%. «Invito la Consob a fare attenzione — ha detto Labriola —. Tim stranamente è un titolo che subisce fluttuazioni sulla base di indiscrezioni».

Tim: prolungata la trattativa con Kkr su Sparkle

Tornando alla trattativa in corso sulla vendita della rete, Optics Bidco, la società controllata dal fondo americano KkrK, avrà dunque più tempo – come aveva chiesto – “per completare le attività di due diligence e formulare un’offerta finale. sulla società di Tim proprietaria della rete per le connessioni internazionali” spiega il comunicato diffuso da Tim al termine della riunione.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di modificare il calendario societario 2024 precedentemente pubblicato, per prevedere che il piano industriale 2024-2026 venga approvato nella riunione consiliare del 6 marzo, con tenuta del Capital Market Day il giorno successivo.

Ecco il calendario societario 2024 comunicato da Tim: