Tim: la nuova offerta Tim WiFi Power porta la fibra ottica fino a 10 Giga al secondo, coperte 33 città

La nuova offerta Tim WiFi Power è disponibile da oggi in oltre 30 città. Incluso nell’offerta c’è anche il modem TIM 10 Gb per sfruttare velocità fino a 10 Gbps

Tim WiFi Power a una velocità da record per la fibra ottica: 10 Gigabit al secondo grazie alla tecnologia XGS-PON (10 Gigabit capable Symmetric Passive Optical Network). Costerà inizialmente 34.90 euro al mese anziché 39.90, ed è disponibile da oggi, lunedì 10 ottobre, in oltre 30 città. Tim ha raggiunto 4.2 milioni unità.

Nel dettaglio, da oggi i clienti potranno sottoscrivere la nuova offerta in fibra “All Inclusive” della gamma Tim WiFi Power con velocità fino a 10 Gigabit al secondo in download e 2 Gigabit in upload e avere a disposizione un’assistenza dedicata con accesso prioritario al 187 e ai negozi del gruppo, garantendo un supporto sin dalla fase di attivazione. “Oltre ad installare la fibra, provvederanno a configurare il modem e tutti gli apparati della casa con eventuali repeater se necessari, verificando il funzionamento del WiFi in ogni stanza, garantendone anche l’assistenza gratuita postvendita”, aggiunge una nota del gruppo.

Inoltre, grazie al nuovo modem Tim 10Gb con connettore ottico a 10 Gb integrato, standard WiFi 6 4×4 (a 2.4 GHz e a 5 GHz), 1 porta 10 Gb, 4 porte Gb-Eth, 2 porte USB 3.1, i clienti potranno connettere in casa contemporaneamente oltre 100 dispositivi “sfruttando al massimo le potenzialità della nuova tecnologia”, spiega una nota.

Tim WiFi Power, i costi

Le attivazioni effettuate entro il 29 ottobre 2022 (compreso) consentiranno di accedere a uno sconto mensile di 5 euro. Il costo di attivazione, invece, è pari a 19,90 euro. I già clienti di Tim potranno passare a questa offerta pagando 44,90 euro al mese con contributo di cambio offerta pari a 34,90 euro. Incluso nell’offerta c’è anche il modem Tim 10 Gb per sfruttare velocità fino a 10 Gbps.

Rossini (tim): “Tim WiFi Power è il meglio della connettività”

“Dopo un anno di sperimentazione, siamo orgogliosi di poter lanciare in 30 città italiane un’offerta che segna un nuovo primato nel mondo delle telecomunicazioni targato, ancora una volta, Tim – afferma Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Market Officer di TIM -. Con la fibra ad alte prestazioni offriamo da oggi su ampia copertura ai nostri clienti qualcosa di unico nel panorama italiano ed europeo, sinonimo di eccellenza. Tim WiFi Power è il meglio della connettività e dell’esperienza d’uso potenziato da un servizio d’assistenza ad alto valore aggiunto. Il nostro obiettivo è fornire la qualità migliore per far sì che tutte le persone e le imprese possano cogliere le opportunità offerte dal digitale e dai suoi continui sviluppi”.