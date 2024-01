Tim e Cyber Security Italy Foundation: siglato protocollo d’intesa per potenziare la cybersicurezza nelle scuole

L’iniziativa si propone di educare su un uso responsabile della tecnologia, con focus su fenomeni come il cyberbullismo, e di ispirare giovani verso una carriera nella cybersicurezza

Tim e la Cyber Security Italy Foundation (fondazione no profit italiana focalizzata sul mondo cibernetico) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza sulla cybersicurezza e avviare una collaborazione volta a studiare la minaccia cibernetica attraverso la Cyber Threat Intelligence. L’iniziativa si propone di sensibilizzare studenti, insegnanti e famiglie sull’uso responsabile delle tecnologie e sulle misure di sicurezza da adottare in rete e sui social network.

L’accordo mira a promuovere nuovi modelli di comportamento responsabile per prevenire fenomeni come il cyberbullismo, la pedopornografia e la falsificazione dell’identità digitale. Inoltre, si propone di stimolare l’interesse dei giovani verso una formazione specialistica per intraprendere una carriera nel campo della cybersicurezza.

I commenti

Eugenio Santagata, chief public affairs & security officer di Tim e amministratore delegato di Telsy, ha sottolineato l’importanza di favorire la cultura digitale attraverso collaborazioni tra pubblico e privato, in particolare nelle scuole. Santagata ha dichiarato che la formazione in questo settore è fondamentale per una digitalizzazione consapevole e che fornire un quadro aggiornato sulle minacce potenziali contribuisce a elevare il livello di difesa, concentrandosi sui soggetti più esposti, come i giovani.

Marco Gabriele Proietti, fondatore e presidente della Cyber Security Italy Foundation, ha ringraziato Tim per la partnership in questo ambizioso progetto volto a sensibilizzare le giovani generazioni sui rischi della Rete. Proietti ha evidenziato l’importanza di insegnare la sicurezza cibernetica nelle scuole per formare cittadini consapevoli e capaci di navigare in modo sicuro, contribuendo così a promuovere una cultura digitale diffusa in grado di affrontare le sfide future.