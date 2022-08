Tim-Dazn accordo raggiunto sulla serie A: stop esclusiva su Timvision, presto anche l’accordo con Sky

In attesa del Cda di Telecom Italia sui contri del primo semestre 2022, indiscrezioni danno per fatto l’accordo con Dazn che indirettamente dovrebbe coinvolgere anche Sky

Dazn e Tim hanno raggiunto l’accordo sulla Serie A. Secondo Radiocor-Sole 24 Ore, mancherebbe solo la firma all’accordo che porterà la Serie A ad essere visibile non più solo su Timvision. Il superamento dell’esclusiva originariamente pattuita consentirebbe dunque all’app Dazn di essere fruita attraverso altri set top box e non solo quello di Tim. Intanto, a Piazza Affari il titolo guadagna lo 0,42% a 0,22 euro.

In base all’accordo con Dazn, Tim otterrebbe uno sconto intorno ai 90-100 euro rinunciando all’esclusiva. In questo modo, il corrispettivo annuo riconosciuto alla piattaforma (340 milioni più altre fee per arrivare a 410 milioni l’anno) scenderebbe rispetto all’esborso attuale, con soddisfazione reciproca dei due partner.

L’accordo è atteso ora al vaglio del Cda di Tim che si riunisce oggi, 3 agosto, per approvare i conti del primo semestre 2022. L’Ad Pietro Labriola illustrerà giovedì agli analisti la semestrale e potrà portare a suo vantaggio la chiusura di una partita incagliata e che si trascinava da tempo.

Per chiudere definitivamente la partita servirà anche un accordo con Sky, che potrebbe arrivare al più presto: domani secondo il quotidiano finanziario. La media company di casa Comcast ha avuto un ruolo in questa vicenda, per allargare la penetrazione e riavere la app Dazn su piattaforma Sky. L’intesa raggiunta tra Dazn e Sky dovrebbe portare anche Dazn su canali all’interno della piattaforma Sky.