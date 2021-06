Tim accusa Sky: “Pubblicità ingannevole sul calcio”

Telecom ha inviato una segnalazione all’Antitrust puntando il dito contro la tv satellitare, che avrebbe cercato di confondere i propri clienti per evitare un esodo verso Dazn-Tim. La replica di Sky

Tim denuncia Sky all’Antitrust, accusandola di pubblicità ingannevole sulle partite di Serie A. Lo scrive Il Sole 24 ore, precisando che l’operatore di telecomunicazioni ha inviato una segnalazione all’Autorità garante del mercato e della concorrenza, in cui punta il dito contro la campagna promossa a inizio maggio dalla pay-tv satellitare fra gli abbonati al pacchetto Sky Calcio.

“Al momento, il contesto dei diritti tv della Serie A rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative”, scriveva Sky, spiegando di aver “deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal primo luglio al 30 settembre”.

Secondo Tim, la tv satellitare inganna i propri clienti quando parla di “grande incertezza”, perché ormai da fine marzo e chiaro a tutti che i diritti televisivi per le prossime stagioni di Serie A sono stati assegnati a Dazn. L’operazione avrebbe quindi il solo obiettivo di creare confusione fra i clienti Sky, che per continuare a vedere il Campionato potrebbero scegliere di passare a Dazn o a Tim.

Telecom Italia è infatti coinvolta nell’affare in quanto partner del servizio di streaming britannico: un’alleanza che si articola sia sul piano tecnico (le partite della Serie A per le stagioni 2021-2024 saranno visibili su TimVision) sia su quello finanziario (Tim mette sul piatto 340 degli 840 milioni annui che Dazn paga alla Lega Serie A per i diritti).

Dazn ha invece rifiutato un’intesa analoga proposta da Sky, che aveva offerto alla piattaforma 500 milioni di euro a stagione per poter continuare a trasmettere le partite.

“Sky, preso atto dell’apertura di un procedimento dell’Autorità, è fiduciosa di aver agito nel pieno interesse dei clienti – il commento rilasciato dall’azienda al Sole 24 Ore – La campagna informativa messa in campo era infatti volta a dare agli abbonati comunicazioni tempestive e trasparenti, con congruo anticipo rispetto all’avvio del campionato di Serie A della stagione 2021/22. La campagna includeva informazioni riguardo i nuovi contenuti calcistici disponibili per gli abbonati Sky, tra cui la Serie Bkt, la Bundesliga, la Ligue 1 e le tre partite a giornata di Serie A, oltre all’impegno di azzerare, per i mesi di luglio, agosto e settembre, il costo del Pacchetto Calcio, sia per gli abbonati esistenti sia per i nuovi abbonati”.