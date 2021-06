Serie A: Dazn rifiuta l’offerta di Sky per le partite

Pur di trasmettere tutte le partite della Serie A, Sky ha messo sul piatto 500 milioni a stagione, ma Dazn rifiuta e tira dritto

Un No secco quello rifilato da Dazn a Sky. Il colosso della tv satellitare aveva offerto a Dazn mezzo miliardo di euro a stagione (1,5 miliardi in totale) per poter trasmettere tutte le partite di Serie A per i prossimi 3 anni, inserendo nel proprio bouquet un canale satellitare di Dazn (simile all’attuale Dazn1) e rendendo disponibile l’App Dazn su Sky Q. In questo modo, alle 3 partite di cui possiede i diritti Sky ne avrebbe aggiunte altre 7, coprendo tutti i match. La proposta aveva come scadenza la data di inizio degli Europei, venerdì 11 giugno. Secondo quanto riportato da Bloomberg però la società tedesca avrebbe già rifiutato l’offerta.

Lo scorso marzo Dazn ha conquistato i diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di campionato, mettendo sul piatto 840 milioni di euro a stagione, grazie anche alla partnership con Tim, che oltre al supporto tecnologico (Dazn è una piattaforma 100% streaming) contribuisce finanziariamente all’offerta con una quota di 340 milioni.

La proposta di Dazn si divide in 740 milioni l’anno per le 7 partite a giornata su ogni piattaforma e 100 milioni per le restanti 3 solo su piattaforma streaming. L’offerta di Sky era inferiore: 90 milioni in meno hanno fatto perdere alla tv satellitare di Rupert Murdoch i diritti della Serie A dopo 18 anni di quasi monopolio. Sky dovrà accontentarsi di sole 3 partite per ogni giornata. A meno che non arrivino nuovi colpi di scena.