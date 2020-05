Tim accelera nel cloud e acquista Noovle

L’acquisizione di uno dei principali partner di Google Cloud in Italia “apre la strada alla futura creazione di una Newco dedicata ai servizi cloud ed edge computing”

Tim ha siglato un’intesa per acquisire il 100% di Noovle, azienda italiana di consulenza nei settori delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, specializzata nella fornitura di progetti e soluzioni cloud e tra i principali partner di Google Cloud nel nostro Paese.

L’acquisizione consente a Tim di allargare “la propria offerta di servizi innovativi di public, private e hybrid cloud – si legge nella nota del gruppo – e di rafforzare le competenze di servizio per accelerare la digitalizzazione delle imprese, dalle Pmi alla grande industria, fino al mondo della Pubblica amministrazione e della sanità”.

Con questa operazione, Tim procede lungo il percorso avviato in collaborazione con Google “e apre la strada alla futura creazione di una Newco dedicata ai servizi cloud ed edge computing”, prosegue la nota.

Noovle ha sede a Milano e si occupa delle tecnologie relativi a servizi in diversi settori: dalla fornitura di infrastrutture IT virtuali allo smart-working, passando per la customer experience e l’intelligenza artificiale. Dà lavoro a oltre 100 professionisti certificati nello sviluppo di applicazioni web e mobile basate sul cloud di Google.

Inoltre, Noovle sviluppa soluzioni basate sul cloud per digitalizzare enti, imprese e pubblica amministrazione. Dall’inizio della pandemia di coronavirus la società si è attivata insieme a Tim “per rispondere” alla richiesta di solidarietà digitale arrivata “dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione”, con l’obiettivo “offrire supporto ad aziende ed enti della pubblica amministrazione” per garantire la continuità operativa.

“Siamo felici di accogliere Noovle nel Gruppo TIM: è il partner di riferimento di Google Cloud in Italia e ci permette di completare le nostre competenze in questo settore – commenta Carlo D’Asaro Biondo, executive vice president di Tim Cloud Project – Dalle sinergie attese prevediamo un’importante accelerazione sul fronte dell’offerta e un significativo rafforzamento della nostra posizione sul mercato”.

“Da sempre Noovle ha sviluppato progetti di trasformazione digitale accompagnando istituzioni e imprese nel percorso evolutivo di filiere connesse e interoperabili – afferma Paolo Vannuzzi, amministratore di Noovle – Siamo orgogliosi di essere parte di un progetto innovativo di così ampio respiro”.