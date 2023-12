TikTok punta sull’e-commerce e investe 1,5 miliardi di dollari in Indonesia. Un’insidia per Amazon?

La celebre piattaforma cinese di condivisione video con il suo TikTok Shop punta diventare un leader del mercato delle vendite online. Stretta una partnership con il gruppo GoTo per creare un gigante in grado di competere con Amazon

TikTok punta decisa sull’e-commerce. La celebre piattaforma cinese di condivisione video ha annunciato un ambizioso piano di investimento nel commercio elettronico, siglando una partnership strategica con il conglomerato tecnologico indonesiano GoTo.

L’accordo prevede un impegno finanziario di 1,5 miliardi di dollari e mira a rilanciare l’attività di shopping online in Indonesia.

Creare un gigante dell’e-commerce

La mossa è stata preceduta dal recente ingresso di TikTok nel settore dell’e-commerce, con il lancio di TikTok Shop.

In base all’accordo stipulato, il social cinese, di proprietà della ByteDance, acquisirà una partecipazione del 75,01% in PT Tokopedia, l’unità di e-commerce di GoTo, per un totale di 840 milioni di dollari. In parallelo, Tokopedia acquisirà l’attività di TikTok Shop per 340 milioni di dollari, portando l’investimento complessivo a 1,5 miliardi di dollari. Le attività di GoTo includono il ride-hailing, la consegna e i servizi finanziari.

L’obiettivo dichiarato è creare un gigante dell’e-commerce indonesiano, sfruttando la forte presenza locale di Tokopedia e la vasta portata di TikTok. L’Indonesia rappresenta, infatti, uno dei mercati principali per l’azienda cinese con 125 milioni di utenti, il secondo più grande dopo gli Stati Uniti.

La partnership non si limita all’aspetto finanziario: “TikTok, Tokopedia e GoTo trasformeranno il settore dell’e-commerce indonesiano, creando milioni di nuove opportunità di lavoro nei prossimi cinque anni“, si legge in una nota pubblicata da GoTo.

Si parte con un periodo pilota

La nuova fase della partnership sarà preceduta da un periodo pilota, condotto in collaborazione con le autorità regolatorie competenti, al fine di garantire una transizione armoniosa e rispettosa delle normative vigenti. TikTok aveva chiuso il suo servizio di e-commerce in Indonesia nell’ottobre scorso, rispettando una modifica normativa che proibisce ai social network di fornire transazioni online. Questa decisione, motivata dalle autorità indonesiane, ha l’obiettivo di proteggere milioni di piccole imprese.

“TikTok si è impegnata a investire più di 1,5 miliardi di dollari nella società ampliata, per fornire i futuri finanziamenti richiesti dalla società, senza ulteriore diluizione per GoTo”, ha affermato il gruppo indonesiano. La partnership “inizierà con un periodo pilota condotto in stretta collaborazione e sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione competenti”. L’accordo dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2024.

Il mercato indonesiano in grande crescita

L’Indonesia, con oltre 270 milioni di abitanti e una popolazione molto attiva sui social media, rappresenta un mercato cruciale per TikTok.

Secondo un rapporto di Google, l’investitore di stato di Singapore Temasek Holdings e la società di consulenza Bain & Co., si stima che l’industria dell’e-commerce in Indonesia, raggiunga un valore di circa 160 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto ai 62 miliardi stimati per l’anno in corso.

Cos’è TikTok Shop

TikTok Shop, è un marketplace integrato nell’app e offre alle aziende la possibilità di vendere i loro prodotti direttamente agli utenti della piattaforma. Originariamente lanciato nel 2021 in Indonesia, il servizio ha successivamente esteso la sua portata a diverse nazioni prima di sbarcare negli Stati Uniti.

Gli utenti possono esplorare e acquistare prodotti attraverso video e live streaming “shoppable” che compaiono nei loro feed, offrendo un’esperienza di shopping integrata e coinvolgente.

A settembre TikTok Shop è ufficialmente sbarcato negli Stati Uniti, aprendo le porte a oltre 150 milioni di utenti americani. Con il debutto negli Stati Uniti, TikTok Shop punta a sfidare non solo giganti consolidati come Amazon ma anche piattaforme emergenti come Temu.

L’obiettivo dichiarato è espandersi nel settore arrivando a generare vendite per 20 miliardi di dollari.

Attualmente, TikTok Shop è disponibile solo in alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e Singapore, secondo il suo sito web. In Indonesia Tokopedia competerà con Shopee di proprietà di Sea con sede a Singapore e Lazada di proprietà del gigante cinese dell’e-commerce Alibaba (9988.HK).

“Stiamo creando un campione indonesiano del commercio elettronico, combinando la forte presenza locale di Tokopedia con la portata di massa e la competenza tecnologica di TikTok”, ha dichiarato il CEO di GoTo, Patrick Walujo.