The European House – Ambrosetti e Kon diventano partner

Formalizzato il sodalizio tra il think tank che organizza il workshop di Cernobbio (anche quest’anno a porte semi-chiuse) e la società di consulenza finanziaria

Il workshop The European House – Ambrosetti di Cernobbio si terrà per il secondo anno consecutivo a ingressi fortemente ridotti. L’appuntamento di inizio settembre a Villa d’Este, dopo l’edizione 2020 che ha visto una riduzione di almeno del 75% dei giornalisti ammessi in presenza e di molti ospiti internazionali collegati in streaming, si terrà anche quest’anno nel solito periodo, ma nonostante vaccini e Green Pass non sarà ancora possibile tornare alla piena normalità di una kermesse che di solito raduna centinaia di ospiti da tutto il mondo. Questo almeno è quanto trapela alla luce della risalita dei contagi, in attesa che il governo disponga dei protocolli più precisi. L’evento sarà comunque trasmesso in diretta streaming e, assicurano da Ambrosetti, non mancheranno temi e interventi di alto profilo.

Intanto per il think tank The European House – Ambrosetti c’è una novità importante: dopo un periodo di collaborazione, è stata formalizzata la partnership con Kon Group, uno dei principali operatori indipendenti italiani nella consulenza strategica e finanziaria, fondato da Francesco Ferragina, Fabrizio Bencini e Vincenzo Ferragina. L’accordo prevede l’ingresso di The European House – Ambrosetti nel capitale di Kon Group, in un percorso di integrazione strategica industriale, ma prima ancora l’acquisto del 25% da parte di The European House – Ambrosetti pro-quota dai tre soci fondatori di Kon e l’ingresso di Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti, nel Cda della società partner.

Tra i leader nel mercato dell’M&A in Italia, Kon Group è stabilmente ai primi posti nelle classifiche Thomson Reuters davanti a molte multinazionali anglosassoni, e risulta pertanto la prima realtà indipendente italiana per numero di operazioni M&A realizzate in Italia con un particolare focus al supporto delle imprese familiari. Il matrimonio Kon-Ambrosetti darà vita ad un team di circa 300 professionisti e consentirà di proporre una offerta integrata, unica nel suo genere in Italia, a beneficio delle imprese clienti, con una elevata competenza nell’analisi strategica. “La condivisione dei valori di eccellenza e indipendenza, la presenza di competenze sinergiche e integrate consentiranno di rispondere ancor più efficacemente alle esigenze dei clienti generando maggiore valore e benefici per i nostri clienti”, ha commentato Valerio De Molli di The European House – Ambrosetti.