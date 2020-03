Test rapido Coronavirus, Diasorin: “Ci siamo”. Il titolo vola

I tempi per la diagnosi si riducono da 5-7 ore a 60 minuti – La società annuncia di aver terminato gli studi necessari per ottenere l’approvazione nell’Ue e negli Stati Uniti

Un nuovo test molecolare per identificare il coronavirus Covid-19 più rapidamente: 60 minuti contro le 5-7 ore attualmente necessarie. Il progetto è della società italiana Diasorin, che annuncia di aver terminato gli studi necessari per ottenere l’approvazione nell’Ue e negli Stati Uniti. Le analisi sono state condotte all’Ospedale Spallanzani di Roma e al Policlinico San Matteo di Pavia.

Diasorin – multinazionale italiana della diagnostica in vitro – fa sapere che il test sarà venduto con marchio CE in Europa. Oltreoceano, invece, entro la fine di marzo 2020 sarà presentato alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per ottenere l’Emergency Use Authorization.

In scia alla notizia, martedì il titolo in Borsa di Diasorin strappa al rialzo di oltre il 14%, a 115,30 euro, mettendo a segno per distacco il miglior rialzo del Ftse Mib. Negli stessi minuti il principale listino di Piazza Affari guadagna il 3,24%, un rimbalzo tutto sommato contenuto rispetto alla perdita catastrofica di lunedì (-12%).

Il nuovo test è reso possibile dalla tecnologia Mdx, originariamente sviluppata per fornire risposte diagnostiche rapide sia per uso militare che civile. Oggi Diasorin ha installato oltre 800 analizzatori LIAISON® MDX in grandi ospedali di Usa e Ue per diagnosticare le influenze stagionali, oltre a molte altre infezioni virali e batteriche. I benefici, secondo la società, si articolano su due fronti: innanzitutto i tempi, perché è fondamentale valutare rapidamente se i pazienti debbano essere ricoverati o meno; inoltre, la tecnologia Mdx potrebbe aiutare a decentralizzare i test per la diagnosi del coronavirus, rendendo così più efficiente la gestione di pazienti potenzialmente contagiosi.

“Ci siamo attivati non appena sono state rese pubbliche le informazioni sulla sequenza genetica del virus – spiega Giulia Minnucci, R&D Director Europe in Diasorin – collaborando con i Centri di Riferimento italiani e statunitensi per sviluppare test molecolari veloci e accurati per fronteggiare questa emergenza sanitaria. Abbiamo analizzato oltre 150 sequenze virali pubblicate oggi nel database mondiale delle banche genetiche e disegnato un test destinato a rilevare tutte le varianti attualmente conosciute del Coronavirus Covid-19”.