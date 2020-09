Tesla in caduta libera affonda il Nasdaq

Il titolo della casa automobilistica Usa sprofonda sul Nasdaq dopo la decisione della borsa americana di non inserirlo nello S&P 500 – L’indice Hi-Tech ancora giù zavorrato anche da Apple e dal caso Softbank

Il rally sembra essere definitivamente finito. A pochi minuti dall’apertura della Borsa statunitense, sul Nasdaq il titolo Tesla sprofonda nel baratro, cedendo il 17,2% a 346,2 dollari dai 418 di venerdì (lunedì il mercato Usa è rimasto chiuso per il Labour Day), dopo aver toccato un minimo intraday pari a 335,99 dollari.

Le azioni della casa automobilistica californiana pagano la decisione della borsa americana, comunicata il 4 settembre, di non inserire Tesla nello S&P 500, l’indice formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. La scelta ha sorpreso il mercato, che si aspettava invece il debutto di Tesla nello S&P 500 dopo che la galoppata degli ultimi mesi ha consentito alla società di Elon Musk di arrivare a superare i 400 miliardi di dollari di capitalizzazione, diventando la società automobilistica con il più alto market cap del mondo. Tra l’altro, il tonfo di oggi, 8 settembre, ha fatto scendere la capitalizzazione della società a quota 316 miliardi di dollari.

S&P 500 non ha comunicato i motivi alla base della sua decisione, ma secondo alcuni esperti citati da Radiocor la spiegazione risiede proprio nella velocissima ascesa che il titolo ha compiuto nelle ultime settimane e che ha convinto Elon Musk a decidere uno split del titolo di 1 a 5. Il timore dunque sarebbe stato quello del rischio di un’eccessiva volatilità’ del titolo. Il crollo di Tesla ha spinto al ribasso il Nasdaq, che attualmente il 2,48%, zavorrato anche dal forte ribasso di Apple (-3,13%). A pesare sul listino tecnologico c’è poi il caso Softbank, la banca giapponese che ha innescato una bolla speculativa, effettuando acquisti per decine di miliardi di dollari e mettendo in azione derivati di vario tipo per amplificare l’effetto leva con un guadagno di 4 miliardi di dollari.