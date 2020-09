Tesla coglie il boom e lancia aumento da 5 miliardi

Il gruppo fondato da Elon Musk approfitta del momento favorevole in Borsa per rafforzare il proprio bilancio e ridurre il debito. Nuovi rialzi dopo il frazionamento delle azioni

Tesla, il produttore di auto elettriche fondato a Elon Musk, sfrutta il momento super favorevole in Borsa e lancia un aumento di capitale da 5 miliardi di dollari. La notizia è stata raccolta negli Usa attraverso i documento depositati alla Sec.

L’obiettivo del gruppo è di rafforzare il proprio bilancio e ridurre l’indebitamento sfruttando il momento di grazia alla Borsa di New York. Il titolo risulta in leggero calo (-0,64%) dopo la diffusione della notizia ma va ricordato che dall’inizio dell’anno ha registrato un balzo record del 500% surclassando gruppi automobilistici come Nissan nella classifica mondiale basata sulla capitalizzazione di Borsa.

Ora, la capitalizzazione di Tesla è di circa 464 miliardi. La corsa del titolo ha permesso all’amministratore delegato Elon Musk di diventare la terza persona più ricca al mondo, secondo il Bloomberg Billionaires Index, con 115 miliardi di dollari di patrimonio.

Proprio in agosto (l’11, per l’esattezza) Tesla aveva annunciato il frazionamento del titolo (1500 dollari per azione) nella misura di 5×1, allo scopo di rendere più accessibile l’acquisto ai propri dipendenti e agli investitori. L’annuncio ha portato ad un rialzo del titolo dell’81%, compreso il balzo di ieri, lunedì, quando la decisione è diventata operativa ed è stata salutata con un incremento delle quotazioni superiore al 12%.