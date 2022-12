Terna: migliora il Rating di Standard Ethics a “EE”, entra nella fascia “Sustainable”

L’agenzia di rating non finanziari non ha solo alzato il rating di sostenibilità di Terna, ma ha anche inserito la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale nella fascia “Sustainable”, corrispondente al massimo livello di valutazione

Terna migliora il rating di Standard Ethics a “EE”, dal precedente “EE-“, includendo la società guidata da Stefano Donnarumma nella fascia “Sustainable” che corrisponde al massimo livello di valutazione.

Nel dettaglio, l’agenzia di rating non finanziari indipendente ha riconosciuto a Terna “di aver adottato un modello di gestione delle tematiche ESG allineato alle linee guida dell’Ocse e alla Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo”, sottolineando che la rendicontazione non-finanziaria prodotta da Terna “è conforme alle best practice del settore”.

Terna: la sostenibilità per Terna ed i suoi target

La sostenibilità per Terna, si legge in una nota, è un driver strategico e uno dei pilastri su cui si basa l’attività del Gruppo: i circa 10 miliardi di euro complessivi di investimenti, che l’azienda ha previsto nell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’, sono considerati sostenibili per il 99% in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea. I target di sostenibilità di Terna sono articolati in quattro aree di intervento: Capitale Umano (Risorse umane); Capitale Sociale e Relazionale (Stakeholder e territorio); Capitale Intellettuale (Integrità, responsabilità e trasparenza) e Capitale Naturale (Ambiente). Queste sono declinate in 14 obiettivi cui afferiscono oltre 100 attività distribuite nell’intero arco temporale di Piano.

Terna è, presente nei principali indici ESG, tra i quali: Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg Gender Equality Index, ECPI, Euronext Vigeo Eiris, FTSE4Good, GLIO/GRESB ESG Index, MIB 40 ESG, MSCI, S&P Global 1200 ESG e Stoxx Global ESG Leaders.

Standard Ethics Rating: che cos’è e quali sono i suoi livelli

Lo Standard Ethics Rating (SER) è un Sustainability Solicited Ratings (SSR), appartiene alla categoria dei rating extra finanziari richiesti e sollecitati dall’impresa. Nello specifico, il SER si concentra nella valutazione degli aspetti di governo societario, ambientali e sociali e misura il livello di compliance alle indicazioni della Ue, dell’OCSE e delle Nazioni Unite; dunque, offre una misura sulla adesione alle maggiori indicazioni internazionali sulla sostenibilità. Standard Ethics collega al rating anche una valutazione quali-quantitativa sul rischio reputazionale dell’impresa.

La metodologia ed il sistema di valutazione sotto forma di un Rating ad 9 livelli, fu introdotto da Standard Ethics, nel 2002: EEE; EEE-; EE+ ; EE; EE-; E+; E; E-; F ; dove “EEE” rappresenta il modello, “EE” la media, la singola “E” sotto la media. Le nazioni o società quotate che si discostano in modo eccessivo dai valori delle Nazioni Unite non ricevono il rating e vengono incluse tra gli emittenti “sospesi”. La misurazione è ora adottata anche da altre case e rimane il più lungo studio statistico pubblico sulla responsabilità sociale d’impresa delle grandi aziende quotate