Terna lancia “Next Energy”: concorso per giovani talenti

Roma e Milano ospiteranno quest’anno due giornate di selezione, “Selection for Talents”, per individuare i 10 neolaureati che accederanno allo stage in Terna – Neolaureati, innovatori e startupper hanno tempo fino al 23 novembre per presentare le loro candidature – Iniziativa promossa in collaborazione don la Fondazione Cariplo

Al via la terza edizione di “Next Energy”, l’iniziativa promossa da Terna e Fondazione Cariplo e realizzata da Cariplo Factory in collaborazione con il Campus di Terna per lo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditorialità giovanile.

La competizione riguarda tre settori:

giovani neolaureati con meno di 28 anni che abbiano conseguito una laurea specialistica in Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica ed Economia da meno di 12 mesi con una votazione non inferiore a 110/110 o 100/100 (“Call For Talents”), che avranno accesso ad uno stage presso strutture Terna impegnate nello sviluppo di progetti innovativi;

team di innovatori, con almeno una persona di età inferiore ai 35 anni alla data di presentazione della candidatura e un progetto basato su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL, Technology Readiness Level, compreso tra 2 e 5 (“Call for Ideas”). Al progetto migliore sarà assegnato un premio di 50.000 euro (voucher in servizi di accelerazione e go-to-market) e i 10 team di innovatori e/o startup selezionati avranno accesso a un programma di incubazione della durata massima di 3 mesi.

Startup e imprese innovative operanti principalmente in ambito Ue, che abbiano già sviluppato un portafoglio clienti o testato positivamente almeno un prototipo o abbiano un prodotto/servizio commercializzabile, e siano basate su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL compreso tra 5 e 8 (“Call for Growth”). Saranno selezionate fino a un massimo di 5 startup o imprese innovative che accederanno a growITup, la piattaforma di open innovation di Cariplo Factory, con l’obiettivo di definire potenziali aree di sinergia con Terna e un progetto pilota da testare.

Roma e Milano ospiteranno quest’anno due giornate di selezione, “Selection for Talents”, per individuare i 10 neolaureati che accederanno allo stage in Terna.

Neolaureati, innovatori e startupper hanno tempo fino al 23 novembre per presentare le loro candidature. Per scoprire ulteriori dettagli e le modalità di partecipazione a Next Energy tutti gli interessati possono consultare il bando disponibile su nextenergy.cariplofactory.it.

“Questa terza edizione di Next Energy porta con sé importanti novità tese ad incentivare la collaborazione e la condivisione di valori tra azienda, università e ricerca – commenta Catia Bastioli, presidente Terna – L’apertura ai giovani talenti, oltre che di Ingegneria, anche di Matematica, Fisica, Statistica ed Economia, testimonia la nostra volontà di promuovere la contaminazione di competenze e idee per individuare percorsi inediti che ci aiutino a trovare soluzioni innovative e al tempo stesso sostenibili. Mai come oggi, infatti, un’azienda come Terna, che si può definire un prosumer di innovazione, ha il dovere di porre l’accento sui valori e sulle risorse che il territorio rappresenta”.

“Stiamo realizzando gli obiettivi che ci eravamo prefissati con la creazione di 10mila job opportunities che Fondazione Cariplo si è impegnata a realizzare con il programma intersettoriale Cariplo Factory – ha detto Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo – L’orgoglio non è solo questo, ma sta anche nel vedere che le iniziative come Next Energy crescono, si ampliano e aggiungono elementi di innovazione ad ogni edizione. Ciò significa crescere e migliorarsi ed aiutare gli altri, in questo caso in nostri giovani talenti, a crescere e ad avere opportunità per guardare al futuro con speranza, sentendosi realizzati nel mettere a frutto le proprie competenze”.