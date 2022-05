Terna lancia il premio Driving Energy 2022: fotografie per raccontare la transizione energetica del Paese

Due le categorie di fotografi in concorso: giovani (fino ai 30 anni) e senior (dai 31). I lavori finalisti saranno esposti a novembre al Palazzo delle Esposizioni a Roma

Terna lancia il “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, il contest aperto a tutti i fotografi in Italia, con cui la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale torna a fare e promuovere la cultura nel nostro Paese. I lavori degli autori selezionati verranno esposti a novembre in una mostra allestita da Terna a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, che verrà inaugurata con la proclamazione dei 5 vincitori e sarà aperta gratuitamente al pubblico. Inoltre, saranno pubblicati nella terza edizione del volume fotografico Driving Energy, quest’anno declinato come catalogo ufficiale del Premio.

“Il Premio Driving Energy 2022, per Terna, significa tornare a fare cultura, a beneficio del Paese. Parla dei nostri valori, coraggio, lealtà e inclusione: il coraggio, perché l’azione artistica implica scelte, la lealtà, per l’impegno nel creare e selezionare valore sostanziale attraverso le immagini, e l’inclusione, perché abbiamo realizzato un Premio caratterizzato dalla massima apertura e con un focus dedicato ai giovani”, ha dichiarato Valentina Bosetti, presidente di Terna.

“Creare e condividere valore culturale e sociale è un elemento centrale della nostra missione: con il Premio Driving Energy 2022 vogliamo quindi dare un ulteriore contributo alla crescita dei territori e delle comunità in cui operiamo, facendo emergere nuovi talenti dell’arte fotografica e generando nuove opportunità in una disciplina che, per sua natura, si presta a un approccio trasversale e inclusivo”, ha dichiarato l’ad Stefano Donnarumma.

Il Premio, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, si propone di rappresentare un punto di svolta nella vita degli autori e di contribuire a realizzare un’ampia ricerca artistica e visiva sulla contemporaneità.

La giuria del “Premio Driving Energy 2022” di Terna

Il Premio Driving Energy 2022, a cura del fotografo, editore e curatore di mostre Marco Delogu, figura di rilievo internazionale del settore, prevede due categorie: giovani (fino ai 30 anni) e senior (dai 31 anni). Le immagini saranno selezionate da una giuria composta da Salvatore Settis, storico dell’arte e accademico, Lorenza Bravetta, curatrice del settore Fotografia, cinema e nuovi media presso La Triennale di Milano; Elisa Medde, editor, curatrice e scrittrice di fotografia; Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario, Premio Strega 2021; e Massimiliano Paolucci, direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna. A loro si unirà una sesta personalità che verrà però svelata il 30 maggio. I sei giurati saranno supportati, oltre che dal curatore, anche dal Comitato di presidenza del Premio, composto da Valentina Bosetti e Stefano Donnarumma, rispettivamente presidente e ad di Terna.

I premi per i 5 vincitori

Il Senior si aggiudicherà un premio di 15mila euro, mentre al Giovane verrà consegnato un premio di 5mila euro. Poi ci sono tre Menzioni Speciali, a ciascuna delle quali verrà riconosciuto un premio di 2.000 euro.

In particolare, la prima Menzione verrà assegnata alla fotografia più votata dalle oltre 5.100 persone che lavorano a Terna, che avranno l’opportunità di visionare le immagini sul nuovo portale aziendale TernaCult, dedicato proprio ai temi dell’arte e della cultura. La seconda e la terza Menzione verranno attribuite ai lavori fotografici che, secondo la Giuria, meglio interpreteranno due spunti tematici di particolare rilevanza e attualità, ispirati ai valori dell’inclusione e della sostenibilità ambientale, pilastri dell’azione di Terna: “Normalità contemporanea” e “Circolarità. Corsi e ricorsi”.

Per avere maggiori informazioni sul tema e sulle modalità di partecipazioni è possibile consultare il sito ufficiale del premio.