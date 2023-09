Terna, annunciati i vincitori del “Premio Driving Energy 2023 – fotografia contemporanea”

Conclusa la seconda edizione del concorso fotografico che vuole promuovere la cultura nel paese e sostenere i talenti emergenti. Cinque i vincitori. Le opere vincitrici e quelle finaliste saranno in mostra presso Palazzo Esposizioni Roma e visitabili gratuitamente fino al 15 ottobre

Terna, la società responsabile della rete elettrica nazionale, ha annunciato i vincitori della seconda edizione del “Premio Driving Energy – Fotografia Contemporanea“.

Il concorso gratuito, aperto a tutti i fotografi in Italia, ha l’obiettivo di promuovere la cultura nel Paese e sostenere i talenti emergenti nel campo della fotografia.

I vincitori del premio

Nella seconda edizione del “Premio Driving Energy – Fotografia Contemporanea” con il tema “Elogio dell’equilibrio”, sono stati premiati cinque autori, principalmente donne:

Premio Senior a Dione Roach : per la sua audacia nell’interpretare il tema del premio, unendo la narrazione del presente, la storia individuale e le vicende collettive.

: per la sua audacia nell’interpretare il tema del premio, unendo la narrazione del presente, la storia individuale e le vicende collettive. Premio Giovane a Martina Zanin : premiata per aver affrontato il tema del premio in modo multifattoriale attraverso una soluzione installativa e l’uso dell’ibridazione di codici e linguaggi.

: premiata per aver affrontato il tema del premio in modo multifattoriale attraverso una soluzione installativa e l’uso dell’ibridazione di codici e linguaggi. Premio Amatori ad Antonio Vacirca : per la sua opera che analizza l’equilibrio come armonia visiva e di senso, partendo dal paesaggio urbano e utilizzando il bianco e nero.

: per la sua opera che analizza l’equilibrio come armonia visiva e di senso, partendo dal paesaggio urbano e utilizzando il bianco e nero. Menzione Accademia a Beatrice Aiello : per la sua interpretazione intima dell’equilibrio, incentrata sulla maternità e sul rapporto madre/figlia.

: per la sua interpretazione intima dell’equilibrio, incentrata sulla maternità e sul rapporto madre/figlia. Menzione Opera più votata da Terna a Lorenzo Pipi: menzione speciale per aver ottenuto il maggior numero di voti (un quinto del totale) dalla comunità di Terna, che ha visionato e votato le opere finaliste sul portale TernaCult.

Le cinque opere vincitrici si aggiudicano premi per complessivi 29.000 euro. Le opere, insieme alle altre 36 finaliste sono state sono state valutate dal Curatore, Marco Delogu, e dalla Giuria, presieduta da Lorenza Bravetta, curatrice del settore Fotografia, cinema e nuovi media presso La Triennale di Milano, supportati dal Comitato di Presidenza del Premio, composto da Igor De Biasio e Giuseppina Di Foggia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Terna.

Inoltre, la Governance del Premio ha visto quest’anno al lavoro anche il Comitato d’Onore composto dai cinque vincitori del Premio 2022 (Paolo Ventura, Gaia Renis, Mohamed Keita, Eva Frapiccini e Andrea Botto), che ha valutato, con la Giuria, i lavori degli studenti per assegnare la Menzione Accademia.

Al via la mostra a Palazzo Esposizioni a Roma

Le opere vincitrici e finaliste saranno in mostra presso Palazzo Esposizioni Roma e visitabili, con accesso gratuito, fino a domenica 15 ottobre.

La mostra del Premio 2023, in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo, si presenta in tre diverse versioni digitali per ampliare le possibilità di accesso e fruizione delle opere. Queste tre versioni includono il Metaverso, una nuova app gratuita chiamata PDE (Premio Driving Energy) e un tour virtuale disponibile sul sito ufficiale del Premio.

Le opere selezionate sono pubblicate anche nel volume fotografico ‘Driving Energy’, declinato come catalogo ufficiale del Premio.

“I notevoli risultati del Premio 2023 confermano la bontà della scelta di Terna di promuovere un progetto culturale a beneficio del Paese. Quantità e qualità della partecipazione sono espressione di un chiaro messaggio: la volontà di lavorare tutti insieme per la fotografia italiana contemporanea, e di farlo con impegno, passione e creatività. E con quella dose di coraggio di cui c’è sempre bisogno”, ha commentato Igor De Biasio, Presidente di Terna.

“Mai come oggi è importante che cittadini e famiglie sappiano che dietro l’energia che usano ogni giorno c’è Terna, con il suo ruolo guida nella transizione energetica. Il Premio Driving Energy è uno strumento importante in questo senso: ci aiuta a far conoscere, bene, ciò che facciamo. E lo fa rispettando criteri e valori che guidano le nostre attività, anche nel settore della cultura”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.