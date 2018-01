Terna amplia la rete: acquisizioni per oltre 18 milioni

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ex Aeegsi) ha dato il via libera all’acquisizione dell’elettrodotto a 150 kV “Bono-Buddusò” e dell’elettrodotto a 150 kV “Deliceto-Stornarella”.

L’operazione era già inserita nel piano di sviluppo dal 2011, nell’obiettivo di raggiungere il controllo del 100% della rete elettrica nazionale, ma ora Terna ha ricevuto l’ok da parte dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ex Aeegsi), che nei giorni scorsi il provvedimento in cui esprime il proprio parere positivo al Ministro dello Sviluppo Economico in relazione al possibile ampliamento della rete di trasmissione nazionale derivante dall’acquisizione, da parte appunto di Terna, dell’elettrodotto a 150 kV “Bono – Buddusò” e dell’elettrodotto a 150 kV “Deliceto – Stornarella”. Nel dettaglio, il gruppo guidato da Luigi Ferraris punta a rilevare la prima infrastruttura da Inergia e la seconda dalla controllata di Enel, E-distribuzione, per un controvalore netto complessivo pari a 18,6 milioni di euro. Nel caso in cui venisse conclusa si tratterebbe di un’operazione di dimensioni ridotte, con un impatto trascurabile sulla situazione economico-finanziaria di Terna.