Terna: al via la campagna di comunicazione istituzionale “Noi siamo energia” sui canali televisivi

Lo spot di Terna, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sensibilizza cittadini e imprese a un uso consapevole e virtuoso dell’energia

Terna, l’azienda che si occupa della rete elettrica nazionale, lancia la sua campagna di comunicazione istituzionale “Noi Siamo Energia” sui media televisivi. Dal 29 gennaio lo spot sarà in onda sulle emittenti TV nazionali e si pone come obiettivo quello di aiutare i cittadini a identificare i comportamenti grazie ai quali è possibile contenere i consumi e i costi.

Il lancio della campagna, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, era avvenuto a dicembre sulla stampa, sul digital e le piattaforme social.

Lo spot di Terna

“C’è bisogno dell’energia di tutti” è il claim della campagna che ha l’obiettivo di coinvolgere e mobilitare il pubblico in modo diretto ed empatico per sensibilizzare cittadini e imprese a un uso consapevole dell’elettricità.

Lo spot, in versioni da 30 e 15 secondi, invita ad una scelta di comportamenti virtuosi che con le azioni individuate e suggerite da Terna, consentono opportunità di risparmio, pari a circa 700 euro all’anno.



Per la realizzazione dello spot si è scelto uno stile narrativo cinematografico per coinvolgere lo spettatore in modo diretto, chiaro e di immediato impatto visivo. La continuità della storia, nel susseguirsi di scene di vita quotidiana, viene enfatizzata dalla scelta registica del piano sequenza.

Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, registi di Metti la nonna in freezer, Benvenuto Presidente e Bad Guy, curano la regia dello spot che è prodotto da Groenlandia. La voce narrante è del doppiatore Alessandro Messina e la musica è realizzata ad hoc da Valentina Parisse.



Previsto anche il lancio sul web dello spot in due differenti versioni da 15 secondi.



“La campagna di comunicazione televisiva rappresenta uno strumento efficace per veicolare, al maggior numero di persone, comportamenti virtuosi che, soprattutto in questo momento storico, risultano fondamentali per il bene del Paese. ‘C’è bisogno dell’energia di tutti’, titolo dello spot, rappresenta in modo semplice e immediato l’invito di Terna a un’azione consapevole in favore dell’ambiente e dell’economia di famiglie e imprese” ha dichiarato Massimiliano Paolucci, Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna.

Ecologio: la funzione che ti fa consumare meno energia

Nell’ambito della campagna, Terna ha aggiornato l’app sul sistema elettrico disponibile su tutti i device con una nuova funzionalità: si chiama Ecologio e consente a ogni cittadino di individuare facilmente la fascia oraria di picco giornaliera in cui è preferibile consumare meno energia (dal lunedì al venerdì) e, quindi, poter scegliere consapevolmente di moderare il proprio fabbisogno riducendo al contempo i costi per l’intero sistema elettrico italiano.