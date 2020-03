Telefoni, il cellulare al posto della linea fissa: FIRST Tutorial spiega come

Sostituire il cellulare alla linea fissa, soprattutto nelle abitazioni di vacanza, si può ma il segnale non sempre è adeguato: FIRST Tutorial spiega come risolvere i problemi

Rinunciare alla linea telefonica fissa per affidarci sempre e comunque al nostro cellulare? Si può farlo in modo efficace ed intelligente, seguendo i consigli sul sito FIRST Tutorial. Ad esempio, spiega Federico Rendina, nella casa al mare, dove non vogliamo mantenere (e pagare) un’utenza telefono-Internet utilizzandola solo in qualche fine settimana e in vacanza. Il problema, però, è che il nostro cellulare collegato ad Internet in modalità “hot spot” (o “tethering” nel linguaggio più tecnico) fa quel che può, anche perché tra le mura di casa il segnale cellulare può essere indebolito da porte e pareti. E noi vorremmo sempre che tutto, ma proprio tutto, funzionasse a dovere: i nostri Pc (papà, mamma, figlioli) da connettere contemporaneamente, la smart Tv e magari un paio di apparecchi telefonici tradizionali in giro per casa. Insomma: vorremmo dal mobile tutto quello che ci dà una linea fissa.

Adesso però le soluzioni per attrezzarsi ci sono: il trucco si chiama “router cellulare voce e dati”. Tra i tanti vantaggi che dà, ve ne citiamo uno per non spoilerare l’intero servizio su Tutorial: il nostro router cellulare funziona anche dove non arriva la telefonia fissa (ad esempio in una casa isolata in campagna) purché ci sia una copertura del segnale cellulare, che può essere anche minima (vedremo più avanti come rendere più efficiente la ricezione del segnale).