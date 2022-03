Telecomunicazioni: i Ceo di Etno incontrano la commissaria Ue Vestager. Debutta Labriola (Tim)

All’incontro sulle telecomunicazioni era presente per la prima volta anche Pietro Labriola, amministratore delegato del gruppo Tim

Un gruppo di Ceo di Etno (European Telecommunications Network Operators) ha incontrato ieri il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Margrethe Vestager. L’associazione che rappresenta gli operatori europei di telecomunicazioni riunisce i principali investitori in piattaforme e servizi di comunicazione elettronica innovativi e di alta qualità, che rappresentano il 70,5% degli investimenti totali del settore. All’incontro per la prima volta era presente anche Pietro Labriola, il nuovo amministratore delegato del gruppo Tim.

Nello specifico, Etno dal 1992 è il principale gruppo per gli operatori europei delle reti di comunicazione ed è composto da 40 membri e osservatori europei e no, impegnati nella crescita della banda larga in Europa.

L’incontro, in particolare, ha riguardato il contributo delle telecomunicazioni all’economia e alla società europea – inclusa la risposta alla crisi ucraina – la questione della scala e della competitività nei mercati europei, l’importanza di rimuovere le barriere al mercato unico dell’Ue e la sostenibilità degli ecosistemi delle telecomunicazioni e di internet in Europa.

Oltre a Labriola hanno partecipato alla riunione: José María Álvarez-Pallete, Ceo di Telefonica; Sigve Brekke, Ceo di Telenor; Allison Kirkby, Ceo di Telia Company; Thomas Arnoldner, CEO di A1 Telekom Austria Group; Guillaume Boutin, Ceo di Proximus; Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Deputy Chief Executive Officer di Orange Group; Lise Fuhr, Director General di Etno, e Steven Tas, Executive Board Chairman di Etno.