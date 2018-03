Telecom Italia, ecco la lista del Fondo Elliott

Il Fondo Usa ha chiesto alla società italiana di inserire nell’Odg dell’assemblea del 24 aprile la revoca degli amministratori nominati da Vivendi e il voto su 6 nuovi consiglieri. Tra questi Fulvio Conti e Rocco Sabelli. La battaglia si sposta in assemblea, de Puyfontaine disposto a rinunciare alle deleghe operative

La partita tra Telecom Italia e il Fondo Elliott entra nel vivo. Il fondo Usa ha infatti chiesto alla società di telecomunicazioni italiana di inserire all’ordine del giorno dell’assemblea del 24 aprile la revoca dei 6 consiglieri espressione di Vivendi e la nomina contestuale di sei nuovi consiglieri di sua indicazione.

Lo comunica Tim con una nota nella quale precisa “di aver ricevuto dai soci Elliott International LP, Elliott Associates LP e The Liverpool Limited Partnership richiesta di integrazione dell’agenda dei lavori dell’Assemblea degli azionisti ordinari della Società, già convocata per il giorno 24 aprile 2018, mediante inserimento dei seguenti due argomenti:

Revoca di 6 Amministratori nelle persone dei Signori Arnaud Roy de Puyfontaine, Hervé Philippe, Frédéric Crépin, Giuseppe Recchi, Félicité Herzog e Anna Jones

Nomina di 6 Amministratori nelle persone di Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini e Rocco Sabelli, in sostituzione di quelli revocati ai sensi del precedente punto all’ordine del giorno”

Sono così confermate le indiscrezioni pubblicate da diversi quotidiani oggi che accreditano, appunto, il cambio della guardia. Per inserire la richiesta di Elliott sarà convocato a breve un Cda, afferma ancora la nota della società.

La situazione dunque è in pieno movimento e le anticipazioni arrivate da Parigi, e riportate dal Corriere della Sera, indicano che Vivendi sarebbe disposta a fare un passo indietro in Cda. Arnaud de Puyfontaine, in sostanza, potrebbe lasciare le deleghe operative qualora gli azionisti di Tim chiedessero politiche a breve per sostenere il titolo che giovedì alle 11:34 guida i rialzi a Piazza Affari con un +2,34% a quota 0,8 euro. Vivendi conferma il sostegno al piano dell’Ad Amos Genish improntato ad una visioni di crescita nel medio e lungo periodo ma fa anche sapere che “come azionista sensibile alla valutazione dei suoi investimenti, Vivendi vorrebbe anche , se necessario, sostenere anche un’altra strategia che potrebbe aumentare il prezzo delle azioni Tim a breve termine”.

