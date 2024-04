Technogym presenta 2 liste per il Cda. Festeggia 40 anni di attività alla Design Week a Milano

Le liste verranno sottoposte all’assemblea convocata il prossimo 7 maggio

Technogym, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha comunicato che sono state depositate due liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione prevista all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea convocata per il giorno 7 maggio 2024.

La Lista numero 1, presentata da TGH S.r.l. (che detiene una partecipazione pari al 33,78% del capitale sociale), è composta da: 1. Alessandri Nerio 2. Alessandri Pierluigi 3. Alessandri Erica 4. Capelli Carlo 5. Cereda Maurizio 6. Dorigotti Chiara 7. Giannelli Vincenzo 8. La Manna Maria Cecilia 9. Ferretti Peretti Melissa 10. Scorsonetto Emanuele.

La Lista numero 2, presentata da un gruppo di investitori istituzionali titolari complessivamente di una percentuale pari al 4,95% del capitale sociale, è composta da: 1. Francesco Umile Chiappetta, 2. Giovanna D’Esposito.

La società festeggia i 40 anni di attività alla Design Week di Milano

La società ha compiuto proprio in questi giorni i suoi 40 anni di attività che festeggia alla Milano Design Week 2024 con la mostra speciale “Design to Move”. In questa occasione ha presentato 40 Technogym Bench, uno dei prodotti iconici del marchio per l’home wellness, interpretata da 40 designer e artisti da tutto il mondo.

Il coinvolgimento nel progetto Neom in Arabia Saudita

Technogym è una delle società italiane più coinvolta, sotto vari aspetti, nell’avveniristico progetto Neom in Arabia Saudita voluto dal principe nonchè primo ministro Mohammed bin Salman (Mbs). La società nell’area si occura di sport, ma anche di salute e turismo.

Inoltre Technogym ha una relazione diretta con Neom Investment Fund, il fondo strategico d’investimento creato per supportare lo sviluppo di Neom. A novembre scorso il Nif ha acquistato il 6% del capitale e il 4,5% dei diritti di voto di Technogym per un valore complessivo di circa 111,1 milioni di euro. “Technogym è già coinvolta nella fase di consulenza e progettazione, e ci aspettiamo che mantenga un ruolo privilegiato anche nella fase esecutiva, con la fornitura dell’attrezzatura”, prevedono gli analisti di Equita.