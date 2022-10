Teatro Manzoni di Milano festeggia 150 anni di storia

Teatro Manzoni ha festeggiato, ieri sera, 11 ottobre 2022, i 150 anni di vita con un concerto esclusivo dell’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Giuseppe Grazioli, che ha ripercorso la storia musicale ospitata nel tempo nello storico teatro milanese: dalla lirica al jazz passando per le note di Ennio Morricone. Una serata per celebrare un Teatro diventato un’istituzione culturale e di intrattenimento milanese e non solo.

Teatro Manzoni festeggia 150 anni

La grande forza del Manzoni è da sempre quella di saper offrire al proprio pubblico i diversi registri della recitazione senza mai snaturarsi: dalla prosa dei grandi autori classici alla commedia brillante, dal varietà al cabaret, al musical. Dal Manzoni sono passati tutti i più grandi protagonisti del palcoscenico, da Eleonora Duse a Sarah Bernhardt, da Ruggero Ruggeri alle sorelle Gramatica, da Eduardo Scarpetta ai fratelli Eduardo e Peppino De Filippo. E poi ancora Anna Proclemer, Monica Vitti, Giorgio Albertazzi, Gino Bramieri, Rossella Falk, Valentina Cortese, Mariangela Melato, Vittorio Gassman solo per citarne alcuni.

Alla serata sono intervenuti ospiti illustri del mondo del cinema e del teatro come Elena Sofia Ricci, Lina Sastri e Monica Guerritore, per citarne alcuni. Ma anche volti dello spettacolo tra cui Federica Panicucci, Barbara D’urso e Martina Colombari. Tra gli ospiti non è mancata la partecipazione del fashion system con Lorenzo Serafini, Arianna Casadei e Chiara Boni.

Roberto Zaccaria;Monica Guerritore Elena Sofia Ricci