Tavolette di cioccolato: le migliori 2021 premiate ad uso dei golosi

I premi della Compagnia del Cioccolato 2021 per le categorie: fondente e origini, latte e latte ad alta percentuale di cacao, gianduia, aromatizzati e speziati, spalmabili, frutta ricoperta, praline, cremini e cioccolati grezzi.

Una tavoletta di cioccolato per addolcire un momento della nostra giornata, per dare soddisfazione al nostro palato, per il piacere di una piccola trasgressione? Per andare a colpo sicuro la Compagnia del Cioccolato, associazione di consumatori esperti e appassionati di cioccolato, fondata nel 1995 a Perugia da Eugenio Guarducci, Roberto Bava e altri ventidue soci, ha girato per l’Italia andando alla ricerca delle migliori tavolette di cioccolato ed ha assegnato il premio Tavoletta d’oro 2021 ai migliori prodotti in commercio. Ne è nata una vera e propria guida all’acquisto ragionato a uso di appassionati e golosi.

Per dare un punteggio i giurati si sono riferiti all’aspetto del cioccolato, al suono che produce quando si spezza, al suo profumo, all’aspetto fisico che ha durante la degustazione dal quale risalta la sua lavorazione, al gusto e al retrogusto che lascia.

Secondo il regolamento del concorso sono arrivati in finale i cioccolati che hanno superato gli ottantacinque centesimi suddivisi per categorie: fondente e origini, latte e latte ad alta percentuale di cacao, gianduia, aromatizzati e speziati, spalmabili, frutta ricoperta, praline, cremini e cioccolati grezzi.

I vincitori per il 2021 sono risultati:

Premio miglior Cioccolato Fondente: ex aequo Fondente Criollo 80 % dell’azienda Domori di None (TO); GranCacao al 73% della Slitti (PI)

Premio Cioccolato aromatizzato: Ex aequo: Affinato al Finocchietto – Sabadì (Modica) e Bianco Caramello e sale delle Hawaii – T’a Milano

Premio speciale Miglior cioccolato 100%: Ocumare di Cata 100%, Sabadì (Modica)

Premio Cioccolato Fondente d’Origine: Chuao 70% di Domori – None (TO)

Premio Cioccolato al latte con cacao > 40%: ex aequo Slitti con Lattenero 45% e Maglio (Maglie – Lecce) con Cuyagua 55%.

Premio Creme spalmabili: ex aequo la Riccosa 51% nocciole di Slitti e Nocciole e Cacao di Marco Colzani (Carate Brianza).

Premio Cioccolato al latte: Toscano Brown 32% – Amedei

Premio Cioccolato al latte con cacao meno 40%: Ex aequo: Lattenero 45%- Slitti e Cuyagua 55% – Maglio

Premio Gianduia: Tourinot Maximo – Guido Gobino

Premio Frutta candita e canditi ricoperti: Filetti d’arancia ricoperti – Maglio

Premio Cioccolati con ripieno: Tiramisù con mascarpone e caffè – Venchi

Premio Praline: Pralina alle Olive – Gardini

Premio Cioccolati grezzi: Arancia e maggiorana- Sabadì

Premio Cremini: Inca Maracaibo – Majani

Premio Cioccolato internazionale: Heart of darkness 85%-marou faiseurs de chocolat.

La Compagnia del Cioccolato da vent’anni organizza Corsi per Chocolate Taster (per la figura di degustatori professionisti); Serate di degustazione e abbinamento vini e distillati; Convegni di studio e aggiornamento; Eventi tematici. Pubblica inoltre una Guida con l’analisi specifica dei cioccolati in vendita in Italia e i Quaderni del cacao e del cioccolato, uno strumento di divulgazione sui vari aspetti di questo mondo.

Il suo proposito è di coinvolgere la fascia più ampia di coloro che vivono il cacao come un rifugio psicologico “comunque interessati a saperne di più per una fruizione immediata dell’irresistibile cibo degli dei”, ma anche alla fascia più ristretta che riguarda i consumatori consapevoli i quali hanno seguito la grande rivoluzione del mondo gastronomico ed esigono addentrarsi nel mondo cacaotero in maniera specifica”.