Sabato 10 settembre tornano Le lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Imprese, inflazione, tassi, mercati, valute: cosa succederà

Come si presenta lo scenario congiunturale alla ripresa autunnale? Quali prospettive ci sono per i consumi, dopo il boom turistico della primavera estate 2022? Quali ostacoli e incertezze oscurano la visuale alle imprese? Che cosa si sta preparando nelle cucine della politica economica, monetaria e di bilancio, e con quali difficoltà? L’alta inflazione è una tigre di carta, che si affloscerà da sola? Fin dove si spingeranno le Banche centrali nel rialzare i tassi di interesse? E come reagiranno i mercati azionari, con gli utili sforbiciati dall’aumento dei costi e dalla frenata della domanda e i multipli abbassati dal maggior costo del denaro? Il dollaro rimarrà über alles?

Le risposte a queste e altre questioni sono il pane e il companatico de Le lancette dell’economia di settembre 2022. La storica analisi della congiuntura, che considera anche i cambiamenti strutturali, è curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Nata oltre un terzo di secolo fa, vanta numerosi tentativi di imitazione e si trova solo su FIRSTonline. Da domani l’edizione settembrina.