Tassare i robot? Salvini vuole massacrare Pmi e lavoratori

La proposta del segretario della Lega di tassare i robot è completamente sbagliata, perché ridurrebbe gli investimenti tecnologici delle imprese, soprattutto medie e piccole – Al contrario, bisognerebbe detassare il lavoro riducendo il cuneo fiscale, che oggi nel nostro Paese è superiore di 10 punti rispetto alla media europea.

Per non fermare il futuro e governarlo non serve una tassa sui robot, ma l’esatto contrario e cioè favorire chi investe in tecnologia, innovazione e formazione, diminuendo le tasse sul lavoro. L’esatto contrario della ricetta di Salvini, che con questa proposta vuole tassare le imprese, penalizzando soprattutto quelle piccole e medie, quelle cioè che grazie agli investimenti tecnologici si avvantaggerebbero di quella tecnologia necessaria per essere competitivi, perché il costo del lavoro per unità di prodotto è tanto più alto quanto è più piccola è l’impresa.

Forse il segretario della Lega non lo sa, ma in questi anni di crisi molti degli accordi sindacali che abbiamo fatto per tenere il lavoro in Italia, o farlo rientrare – reshoring – hanno visto proprio negli investimenti in tecnologia la leva principale per rilanciare il lavoro e l’occupazione.

La risposta quindi non è tassare i robot ma detassare il lavoro riducendo subito il cuneo fiscale che oggi nel nostro paese è superiore di 10 punti rispetto alla media europea.

Capisco che visti i dati, lo sgomento che si vada esaurendo il dibattito sul migrante come oggetto di paura, faccia nascere in Salvini la necessità di trovare altri simboli per seminare paura e tesaurizzare l’odio nelle urne. Ma la tecnologia può essere un gran alleato per l’umanizzazione del lavoro e il rientro di molte produzioni delocalizzate.

°° L’autore è il Segretario Generale della Fim-Cisl