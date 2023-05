Uno studio della UIL documenta le tariffe in salita in cinque anni del servizio più critico d’Italia. Sulla TARI pesa la mancanza di impianti.

La TARI,, tassa sui rifiuti si conferma una delle voci più pesanti del bilancio delle famiglie italiane. In 5 anni ci sono stati aumenti medi quasi dell’ 8% con punte anche del 69%. Il 2022 ha registrato incrementi del 3,7% con punte vicine al 90 %. Aumenti spesso incomprensibili sul servizio pubblico più disomogeno del Paese. L’ufficio Lavoro Coesione e Territorio della UIL ha verificato i costi di 107 città capoluogo di provincia. 65 hanno rivisto al rialzo il tributo generando un costo medio annuo di 325 euro. I rialzi hanno toccato anche i 519 euro. E’ il livello di Pisa risultata la città più cara d’Italia. Lo studio ha esaminato una famiglia di quattro persone che occupa una casa di 80 mq ed ha un reddito ISEE di 25 mila euro. “Rimane intatto- dice Ivana Veronese Segretaria Confederale UIL – il tema dell’efficienza e dell’efficacia del servizio che ha bisogno di investimenti nelle infrastrutture inerenti al ciclo integrato dei rifiuti”. Niente di nuovo, perché i sindaci applicano ai cittadini i rincari dovuti alla gestione del servizio che scaturisce da un serie di parametri per lo più ignoti ai contribuenti. Sul piano generale l’ostinazione con la quale una parte (minoritaria) della politica si accanisce contro la costruzione di nuovi impianti diventa l’aspetto perverso di un costo in salita per milioni di famiglie.

La tassa rifiuti, cassaforte per i Comuni

Per il 2023 sul sito del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le nuove linee guida interpretative per fissare i costi legati alla tassa. Parliamo sempre di costi medi, calcolati con un modello statistico di regressione (il valore di una variabile rispetto ad altre variabili) su un campione di Comuni. Le principali variabili sono gestionali e di contesto. Il costo standard di gestione attualmente è di 130,45 euro per una tonnellata di rifiuti. Si applica al singolo Comune o ad un gruppo di Comuni, cosa che paradossalmente sembra sfuggire a quanti non vogliono termovalorizzatori o mini impianti utilizabili in un unico territorio. E la raccolta differenziata non è affatto incompatibile con gli impianti di trattamento e recupero di energia. La percentuale di raccolta differenziata influisce – up o down- sul costo per i cittadini. Allo stesso modo della distanza in km fra il Comune e gli impianti, il numero e la tipologia degli impianti regionali, la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali. Per ogni punto percentuale di rifiuti smaltiti nelle discariche della regione il costo standard si riduce di 0,22 euro per tonnellata.La forma di gestione del servizio, per esempio in maniera associata, provoca un aumento di oltre 5,82 euro per tonnellata. Incidono, poi, il contesto demografico, morfologico ed economico l’età media della popolazione, la densità media, la modalità di raccolta, porta a porta o su chiamata. Una sequenza di variabili che finiscono nella notifica coòunale. I Comuni fanno molto affidamento sugli incassi che in molti casi compensano iniziative ambientali urbane. Una parziale buona notizia arriva da Palermo dove l’Amministrazione comunale ha deciso una riduzione di quasi nove milioni di euro della TARI, fermo restando che i rifiuti sono sottoposti a tritovagliatura in una discarica. La TARI, infine, comprende anche il tributo provinciale ambientale (TEFA), sebbene sia sul versante comunale che su quello provinciale bisogna insistere sul ciclo integrato della spazzatura. ” Si a questo fine – aggiunge Ivana Veronese- vanno accelerati gli investimenti del Pnrr e dei Fondi della coesione europei e nazionali che riguardano il ciclo integrato dei rifiuti”. Ritardi ripagati con le tasche dei conbtribuenti.