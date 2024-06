Sylvester Stallone e la passione per gli orologi: 11 pezzi venduti da Sotheby’s per 6,7 milioni di dollari

Il conteggio finale degli 11 orologi di Stallone in asta da Sotheby’s è stato di 6,7 milioni di dollari, oltre 700.000 dollari in più rispetto alla stima massima. Solo per l’iconico Patek Philippe Grandmaster Chime è stata raggiunta la cifra di 5,4 milioni di dollari

Quando orologi rari e pregiati e magari appartenuti a qualche celebrità vanno in asta, provocano sempre una frenesia di offerte tra i collezionisti alla ricerca di pezzi unici. Così è stato per il Patek Philippe Grandmaster Crime di Cartier di Stallone.



Il 5 giugno, Sotheby’s ha messo in asta 11 orologi di proprietà dell’attore Sylvester Stallone, scrittore, produttore e regista premio Oscar. Una collezione degli ultimi due decenni e comprendeva edizioni di Rolex, Audemars Piquet, Cartier, Piaget e persino Panerai, alcuni anche indossati durante le riprese di film.

Il top lot è stato il suo Patek Philippe Grandmaster Chime

Il Grandmaster Chime è stato introdotto da Patek Philippe nel 2014 per celebrare il 175° anniversario dell’atelier ed è stato il culmine di un progetto lanciato sette anni prima da Philippe Stern, presidente onorario, che mirava a creare l’orologio da polso più intricato nella storia del marchio.

Patek Philippe Grandmaster Chime – Sotheby’s

Per gli amanti di questo modello: le caratteristiche dell’orologio

Patek Philippe è una forza pionieristica nelle innovazioni orologiere da 185 anni e vanta inoltre una lunga tradizione nella creazione di “Supercomplicazioni”. Nel 1927, il famoso finanziere americano Henry Graves Jr. affidò a Patek Philippe un compito monumentale: creare l’orologio da tasca più complesso al mondo. Sei anni dopo, è stata consegnata con orgoglio la “Supercomplicazione di Graves”, con ben 24 complicazioni. Mantenne il suo prestigioso titolo fino al 1989, quando Patek Philippe presentò il Calibro 89 per il suo 150° anniversario, un capolavoro composto da 33 complicazioni e 1.728 parti complesse. In particolare, lo Star Calibre 2000 si è unito a questa stimata stirpe per celebrare il nuovo Millennio, vantando 21 complicazioni e 1.118 componenti meticolosamente realizzati. Avanzando rapidamente fino al 2014, Patek Philippe ha commemorato il suo 175° anniversario con l’introduzione del Grandmaster Chime Reference 5175. Avviato da Philippe Stern nel 2007, questo ambizioso progetto mirava a creare l’orologio da polso più intricato nella storia di Patek Philippe, onorando la sua illustre eredità dal 1839. Il Grandmaster Chime Ref 5175, caratterizzato da una caratteristica cassa incisa a mano, ha rubato i riflettori tra gli orologi commemorativi presentati in questa importante occasione. Lanciato originariamente come edizione limitata, è poi entrato a far parte della collezione permanente nel 2016 come Riferimento 6300, segnando l’introduzione del primo orologio da polso Grande-sonnerie più complesso e mai aggiunto all’attuale collezione dell’azienda. Realizzato con una cassa reversibile in oro bianco decorata con il caratteristico motivo a chiodo di Patek Philippe, lo sviluppo, la produzione e l’assemblaggio hanno richiesto l’incredibile durata di 100.000 ore. Con un totale di venti complicazioni, tra cui cinque modalità di suoneria, una cassa reversibile, due quadranti indipendenti e sei innovazioni brevettate, il Grandmaster Chime incarna l’eccellenza orologiera. A titolo di confronto, l’annunciato Sky Moon Tourbillon ha solo 12 complicazioni. Al centro delle venti complicazioni del Grandmaster Chime ci sono i cinque meccanismi di suoneria, in particolare la Grande Sonnerie come pezzo forte, e un’innovativa ripetizione della data controllata dal calendario perpetuo, che indica la data in modo udibile. Inoltre, una funzione di allarme segna l’ora al momento dell’attivazione. Per garantire una leggibilità ottimale, l’orologio è progettato con due quadranti: uno dedicato alla misurazione del tempo e alla suoneria, e l’altro dedicato al calendario perpetuo istantaneo. Un meccanismo di inversione invisibile brevettato facilita la rotazione senza sforzo della cassa, consentendo una transizione fluida tra i quadranti.

Gli altri orologi di Stallone