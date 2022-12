Swarovski e EssilorLuxottica: accordo decennale per creare occhiali gioiello

Si tratta di un accordo di licenza in esclusiva che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, con opzione di rinnovo automatico per ulteriori 5 anni. Milleri: concepire l’occhiale come un’opera d’arte

Quando anche l’occhiale diventa gioiello. Ci hanno pensato Swarovski e EssilorLuxottica che hanno unito le rispettive competenze per lo sviluppo, il design, la produzione e la distribuzione a livello globale degli occhiali Swarovski Eyewear, che si potranno indossare dal settembre prossimo.Si tratta di un accordo di licenza in esclusiva che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, con opzione di rinnovo automatico per ulteriori 5 anni.

“Questo accordo va nella direzione della nostra visione sempre più orientata al lusso e rappresenta una collaborazione strategica che nasce dalla passione condivisa per la bellezza del design unita all’eccellenza nella qualità e all’artigianalità”, Alexis Nasard, Amministratore Delegato di Swarovski. La prima collezione sarà sviluppata sotto la guida creativa di Giovanna Engelbert, Creative Director di Swarovski, e lanciata in occasione della stagione Autunno-Inverno 2023.

La partnership nasce dalla volontà di Swarovski di fare dell’occhiale un accessorio di punta. “Gli occhiali, che traggono ispirazione dal design dei gioielli, aggiungono un’ulteriore sfaccettatura all’offerta Swarovski completando le straordinarie collezioni del brand che includono gioielli, home décor, e accessori” dice una nota.

“Abbiamo sempre concepito l’occhiale come un’opera d’arte da indossare: una visione che ci pone in perfetta sintonia con Swarovski e la sua storia” dice Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

L’analogo accordo con Brunello Cucinelli

L’accordo con Swarovski segue a ruota quello che la casa dell’ex patron Del Vecchio ha appena signato con la casa di moda Brunello Cucinelli. Si tratta anche in questo caso di un accordo esclusivo di licenza per la progettazione, produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole “Brunello Cucinelli”, “che legherà le due realtà per il prossimo decennio”, dice un comunicato comune. Il nuovo accordo entrerà in vigore il primo gennaio prossimo e durerà fino al 31 dicembre 2032, con la prima collezione che uscirà nel primo trimestre 2024, e rappresenta un’estensione della collaborazione in corso tra le due società, che aveva visto nel 2021 il lancio della prima capsule di occhiali con il logo Brunello Cucinelli e Oliver Peoples, marchio di EssilorLuxottica.