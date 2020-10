Sviluppo Sostenibile, al via il nuovo master della Lumsa

Il master in management of Sustainable Development Goals sarà diretto dal professor Giovanni Ferri e potrà essere seguito interamente da remoto

Al via lunedì 19 ottobre la quarta edizione del Master in Management of Sustainable Development Goals della Lumsa Master School, la scuola di formazione post-lauream dell’Università.

A causa dell’emergenza Coronavirus gli studenti potranno seguire l’intero Master da remoto. Le lezioni saranno effettuate in diretta streaming e poi caricate su una piattaforma di e-learning accessibile in qualsiasi momento.

Il Master si svolge interamente in lingua inglese, ed è rivolto a neolaureati e professionisti che intendono arricchire il proprio bagaglio di competenze attraverso l’apprendimento di un sistema integrato di conoscenze funzionali “ad analizzare l’insieme delle questioni legate allo sviluppo sostenibile”, si legge nella nota della Lumsa. Lo scopo del corso è quello di formare nuovi profili professionali specializzati nell’ambito della gestione dello sviluppo sostenibile, dell’elaborazione e gestione di progetti di sostenibilità sociale, energetica ed ambientale, della Corporate Social Responsibility, dell’Impact Investing e della cooperazione internazionale.

Il prof. Giovanni Ferri, direttore del Master ha affermato: “Abbiamo trasformato un rischio in un’opportunità. Sfruttando appieno il potenziale dell’e-learning non solo diamo continuità a un percorso di formazione molto importante in questo momento, ma ‘apriamo’ le porte del Master, rendendolo ancora più internazionale.

“Gestire le emergenze ambientali e sociali – ha aggiunto il prof. Ferri – è la chiave per preservare il futuro dell’umanità. Nella sua Lettera enciclica “Laudato si’” Papa Francesco ha ricordato la necessità di sostenere un approccio di ‘ecologia integrale’ dove la conservazione della natura e il rispetto della dignità di ogni persona devono essere realizzati congiuntamente”.