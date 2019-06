Su First&Food tra chef stellati e pere speciali

Il menù del weekend vede sul piatto la storia dello chef salernitano Giuseppe Mancino, due stelle Michelin, e un approfondimento sulla nuova pera Fred, inventata in Svizzera dopo 18 anni di sperimentazioni: ecco perché è speciale.

Tornano, come ogni weekend, le ricette di First&Food, il sito verticale del gruppo FIRSTonline dedicato interamente alle delizie del palato e all’industria agroalimentare. Questa settimana a finire nel mirino del nostro Giuliano De Risi è lo chef salernitano Giuseppe Mancino, che ha posto solide radici al ristorante Piccolo Principe di Viareggio, conquistando due stelle Michelin. Per lui un piatto si confeziona come un vestito attorno alla materia prima, che deve sempre mettersi in evidenza e sedurre, spiega De Risi. “Viaggiare per me – ama dire Mancino – è conoscere le culture materiali, quindi la cucina, dei popoli”.

La ricetta di Mancino che viene proposta è la calamarata di Gragnano con frutti di mare ed asparagi: una ricetta di facile esecuzione ma con un tocco di orginalità, ideale per una serata all’aperto. Non finisce però qui il menù del sito First&Food: anzi in questa settimana tornano alla carica “i prodotti”, con due chicche per i lettori. La prima è quella della super pera svizzera “Fred”, concepita dopo ben 18 anni di sperimentazioni e che ora sbarca sul mercato italiano. Ha un colore rosso-verde, forme generose, gli esperti la definiscono croccante come una mela e succosa il giusto rispetto alle solite pere. E’ stata inventata in Svizzera, il Paese al mondo dove si mangiano più pere in proporzione (anche se meno che in passato).

La lettura del sito verticale dà la possibilità anche di informarsi sulla storia del “salame verdiano”: sì, inteso come il salame prodotto dal compositore emiliano Giuseppe Verdi, alla fine dell’Ottocento. Per riproporlo bisogna riportare in auge la razza di maiale nero, e qualcuno lo ha fatto. Vedere (e assaggiare) per credere.