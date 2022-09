Stoxx Global ESG Leaders Index: 18 imprese italiane entrano nell’indice realizzato da Qontigo

Terna, Intesa, Eni, Enel, Hera, Poste, Telecom, Assicurazioni Generali: sono solo alcune delle società italiane incluse nel prestigioso indice internazionale dedicato alle best practice ESG

Le grandi società italiane brillano per sostenibilità: da Terna a Intesa Sanpaolo, da Enel a Unicredit fino a Poste Italiane. Sono in totale 18 le imprese italiane nell’indice ‘Stoxx Global ESG Leaders‘, realizzato dalla società Qontigo, parte del gruppo Deutsche Börse, che include circa 400 società a livello globale, dopo una valutazione complessiva di oltre 1.800 aziende nel mondo.

Le 18 aziende italiane sono: Terna, STMicroelectronics, Assicurazioni Generali, Snam, Intesa Sanpaolo, Eni, Unicredit, Enel, Hera, Poste, A2a, Telecom, Prysmian, Italgas, Fineco, Cnh, Mediobanca e Moncler.

Stoxx Global ESG Leaders Index: cos’è

L’indice realizzato da Qontigo offre una rappresentazione delle aziende leader a livello mondiale in termini di criteri ambientali, sociali e di governance, sulla base degli indicatori ESG forniti da Sustainalytics. L’indice è composto dai seguenti tre sottoindici ESG: ‘Stoxx Global Environmental Leaders’, ‘Stoxx Global Social Leaders’ e ‘Stoxx Global ESG Governance Leaders’.

Terna al top della sostenibilità mondiale

La società che gestisce la rete elettrica nazionale è stata confermata per il dodicesimo anno consecutivo nell’indice che seleziona le migliori imprese a livello globale per le best practice nel campo ESG.

La sostenibilità, spiega una nota, è un driver strategico e uno dei pilastri su cui si basa l’attività del Gruppo: i circa 10 miliardi di euro complessivi di investimenti, che l’azienda ha previsto nell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’, sono considerati per loro natura sostenibili per il 99% in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea.

A questo riconoscimento si aggiunge il recente aggiornamento dell’ESG Risk Rating di Terna da parte della società Sustainalytics, parte di Morningstar, che ha assegnato al gestore della rete elettrica italiana la classe di valutazione ‘Negligible Risk’.

Altri più importanti riconoscimenti internazionali di Terna, sono: Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg Gender Equality Index, ECPI, Euronext Vigeo Eiris, FTSE4Good, MIB 40 ESG, GLIO/GRESB ESG Index, MSCI e S&P Global 1200 ESG.