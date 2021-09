Stipendi Ita: ecco le cifre per ogni categoria

Le buste paga sono state tagliate e parte delle cifre stabilite arriveranno sotto forma di premi di risultato – Ecco gli stipendi di comandanti, piloti, assistenti di volo e personale di terra

Dopo settimane di attesa e quasi 30mila candidature arrivate per 2.800 posti di lavoro offerti, il presidente di Ita Alfredo Altavilla ha consegnato ai sindacati l’accordo quadro sui nuovi contratti. La risposta delle associazioni dovrà arrivare entro le 17 di mercoledì 8 settembre.

Il documento svela finalmente gli stipendi che saranno garantiti al personale della nuova compagnia aerea che da metà ottobre prenderà il posto di Alitalia. Secondo quanto rivelato dal Messaggero, le buste paga sono state tagliate in media del 15%, ci sono meno ferie e maggiori paletti per i congedi parentali, ma sono previste misure di welfare per dipendenti e familiari.

STIPENDI ITA: COMANDANTI, PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO

Scendendo nei dettagli, la proposta sugli stipendi presentata ai sindacati prevede una ristrutturazione dell’indennità oraria. Per il personale navigante i pagamenti arriveranno per le ore successive alla 60esima.

Parlando delle cifre, per il lungo raggio i comandanti percepiranno 132mila euro lordi e i piloti 82mila euro lordi. Sul medio/corto raggio invece sono stati offerti 117mila euro ai comandanti e 68mila euro ai piloti. Per quanto riguarda invece gli assistenti di volo lo stipendio ammonterà a 41mila euro lordi per il medio/lungo raggio e a 35mila per il corto raggio. In tutti i casi il 15% della cifra stabilita arriverà sotto forma di premio di risultato. Per il personale di terra sono previste retribuzioni lorde pari a 34,8mila euro con premio di risultato dell’11%.

Il primo aumento arriverà dopo tre anni, i successivi con cadenza biennale.

FERIE, RIPOSI E CONGEDI

I dipendenti di Ita avranno a disposizione 4 settimane di ferie retribuite e 96 giorni annui di riposi cui se ne aggiungono altri 14 di flessibilità contrattuale. Il tempo di servizio di volo è stato portato ai massimi Easa.

La richiesta per poter usufruire dei congedi parentali dovrà essere presentata con almeno 15 giorni di anticipo.

CANDIDATURE E ASSUNZIONI

In attesa di conoscere quale sarà la reazione dei sindacati, ieri Ita ha fatto il punto su assunzioni e candidature. Nel dettaglio, e candidature ricevute erano complessivamente 29.451, di cui circa 7.200 sono arrivate da dipendenti provenienti da Alitalia.

Sono 2.760 i curriculum arrivati per i ruoli di comandanti e piloti (1.298 provenienti da Alitalia in Amministrazione Straordinaria), 8.097 per assistenti di volo (3.311 provenienti da Alitalia) e 18.594 per il personale di staff (2.601 provenienti da Alitalia).